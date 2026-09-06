Conectar Igualdad Bonaerense: la Provincia reforzó la agenda educativa con una nueva entrega de computadoras

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, encabezaron la entrega de 67 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de cinco establecimientos educativos del municipio. Durante la jornada también firmaron un convenio del Programa Puentes para incorporar equipamiento al Centro Universitario Regional Saladillo.

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Los dispositivos fueron recibidos por estudiantes del Centro Educativo para la Producción Total N° 36, la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, la Escuela de Educación Secundaria N° 1, la Escuela de Educación Secundaria N° 4 y la Escuela Especial N° 501.

Según se informó, los equipos buscan brindar herramientas tecnológicas para acompañar las trayectorias educativas y contribuir a reducir la brecha digital entre estudiantes bonaerenses.

En el mismo encuentro, Bianco y Salomón suscribieron un convenio mediante el cual el Gobierno provincial otorgará un subsidio del Programa Puentes destinado a la compra de equipamiento y mobiliario para el Centro Universitario Regional de Saladillo.

El financiamiento permitirá incorporar tecnología y mejorar las condiciones de funcionamiento del espacio, que ofrece alternativas de formación universitaria en el municipio y busca facilitar el acceso a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante el acto, Bianco destacó la articulación entre la Provincia y los municipios y cuestionó la relación del Gobierno nacional con las administraciones locales. “A diferencia del Gobierno nacional que ni nos atiende el teléfono, desde el Gobierno de la Provincia trabajamos con los 135 intendentes, independientemente del color político al que pertenezcan”, afirmó.

El ministro también defendió la continuidad del Programa Puentes y planteó que debería convertirse en una política de Estado. “La Argentina necesita estudio y trabajo, y nuestra tarea es brindar igualdad de oportunidades para que puedan acceder todas y todos aquellos que quieran hacerlo”, sostuvo.

Por su parte, Salomón agradeció el acompañamiento provincial y recordó que Saladillo forma parte del Programa Puentes desde sus comienzos. Según el intendente, la posibilidad de contar con una universidad cercana permite reducir barreras económicas y etarias y contribuye al desarrollo de la comunidad.

La actividad combinó así dos políticas orientadas al acceso a la educación: por un lado, la entrega de herramientas tecnológicas para estudiantes de nivel secundario y especial; por otro, el fortalecimiento de la infraestructura destinada a la educación universitaria.

De las actividades participaron también el director del Programa Puentes, Juan Brardinelli; el vicepresidente de AUBASA y exdiputado provincial Walter Abarca; autoridades provinciales y municipales y representantes de las instituciones educativas involucradas.