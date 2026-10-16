Comienza la cosecha de trigo en Santiago del Estero con buenas expectativas y proyección de exportación

Comenzó oficialmente la recolección del trigo en el sur de Santiago del Estero, con foco principal en los campos de la zona de Quimilí. Tras varios meses de minucioso seguimiento técnico en cada parcela, los productores locales pusieron en marcha las cosechadoras en una campaña que genera optimismo en el sector productivo del Noroeste Argentino.

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Las proyecciones iniciales marcan un piso de rinde de hasta 2.500 kilos por hectárea para los primeros, mientras que las siembras tardías muestran un potencial aún mayor, con techos estimados en torno a los 3.500 kilos. Estos números consolidan las buenas perspectivas agronómicas de la región, que busca ratificar su peso en el mapa triguero nacional.

Sin embargo, el éxito definitivo del ciclo estará supeditado a las condiciones meteorológicas de los próximos días. Desde el área productiva de la provincia siguen atentos la evolución de los trabajos en una etapa decisiva donde el clima será el factor determinante.

En este contexto donde el fenómeno "El Niño" amenaza con fuertes precipitaciones, es importante el resguardo y el monitoreo constante. Por otra parte, el trigo es un cultivo de invierno que necesita frío para lograr buena calidad, y la humedad de este año no fue gran aliada, según los especialistas.

Medidas preventivas: "El Niño"

El Gobierno de Santiago del Estero lleva adelante un estudio integral de los caminos rurales de toda la provincia con el objetivo de garantizar la conectividad vial ante posibles eventos climáticos adversos. La iniciativa, instruida por el gobernador Elías Suárez, forma parte de una estrategia preventiva frente a los efectos que podría ocasionar el fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027, con lluvias intensas que pueden afectar la circulación en las zonas rurales.

Para desarrollar el relevamiento, la Provincia suscribió un Protocolo Específico de Asistencia Técnica con el Consejo Profesional de Ingeniería y Afines. El acuerdo fue firmado el 25 de agosto por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua, Aldo René Hid; el secretario ejecutivo del Consejo Económico Social, Miguel Ángel Mandrille; y el ingeniero agrónomo Mario Hugo Mondino, en representación de la entidad profesional.

Exportaciones exitosas

Durante el primer cuatrimestre del 2026, Santiago del Estero tuvo un 35,3% de incremento en exportaciones y superó en 14 puntos porcentuales al promedio nacional. "Esto es producto de la gestión del Gobierno provincial y se espera un resultado mayor de crecimiento para el segundo cuatrimestre", detalló a El Destape el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, Néstor Machado.

Según el informe de Politikón Chaco elaborado con datos del INDEC, la estructura de las exportaciones santiagueñas se ubicó entre las ocho provincias con mayor suba y continúa concentrada en mayor medida en la producción agropecuaria. "Santiago no solamente se destaca por su producción ganadera, sino que produce soja, maíz, trigo, y además es la primera provincia de producción algodonera", detalló el funcionario.