Santiago del Estero exportó 35,3% más y superó el promedio nacional: "Resultado de años de trabajo"

Durante el primer cuatrimestre del 2026, Santiago del Estero tuvo un 35,3% de incremento en exportaciones y superó en 14 puntos porcentuales al promedio nacional. "Esto es producto de la gestión del Gobierno provincial y se espera un resultado mayor de crecimiento para el segundo cuatrimestre", detalló a El Destape el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, Néstor Machado.

Según el informe de Politikón Chaco elaborado con datos del INDEC, la estructura de las exportaciones santiagueñas se ubicó entre las ocho provincias con mayor suba y continúa concentrada en mayor medida en la producción agropecuaria. "Santiago no solamente se destaca por su producción ganadera, sino que produce soja, maíz, trigo, y además es la primera provincia de producción algodonera", detalló el funcionario.

En términos de volumen, Santiago del Estero exportó 761.312 toneladas, un 29,5% más que durante el primer cuatrimestre de 2025. "Hay muchas cabañas premiadas como sucedió en la rural con la raza Angus, Brahman y Bradford", detalló Machado y aclaró que el Gobierno provincia potencia su producción a través de un reintegro del 50% de la tasa impositiva si es apuestan a la raza local.

En tanto del total de la provincia de USD 215 millones durante los primeros cuatro meses del año, USD 194 millones hicieron referencia a la productos primarios, que tuvieron un crecimiento del 37,1% interanual. En este mismo sentido, el ministro aclaró que este resultado se debe a las políticas implementadas por la provincia de Santiago del Estero.

"Esto no es de un año al otro sino que lo que viene desarrollando la provincia para el sector ganadero está marcado por las inversiones de productos que han venido de otra provincia y han decidido quedarse en la provincia", destacó Machado quién además reconoció que la provincia produce alfalfa de primera calidad.

Además las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron USD 21 millones y registraron una suba del 22,1%. Los datos reflejan el fuerte peso de la producción primaria en la generación de divisas de la provincia.

Así el funcionario vaticinó que desde el Gobierno provincial esperan aún un mayor aumento en el segundo cuatrimestre tas las lluvias de este año que acompañaron la producción de cultivos.

Triunfo del zamorismo

Al ser consultado por las elecciones a intendentes del pasado domingo 2 de agosto, donde el Frente Cívico ganó por el 66% de los votos, Machado acompañó y celebró el resultado del Gobierno provincial. "Esto marca un respaldo muy importante a Zamora como conductor del Frente Cívico de Santiago que incluye al peronismo, al radicalismo y a muchos sectores de la política", detalló.







En este mismo sentido, puso en valor el trabajo realizado desde hace 20 años: "Esto tiene que ver mucho también con el apoyo a la producción y el crecimiento productivo, al diálogo constante con todos los sectores, tanto a entidades rurales, como pequeños y medianos productores".

Dentro de un triunfo contundente, la noticia más destacada fue la victoria en el Municipio de La Banda en la que, luego de 25 años, el zamorismo logró ganas en los 26 municipios. Este resultado se suma a la conducción del Gobierno provincial, y todos los representantes del Congreso de la Nación, que serán un respaldo clave en el armado de una alternativa para las elecciones del 2027.