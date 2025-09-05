Los incendios agravan la contaminación atmosférica, según el organismo meteorológico de la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Una persona cerca de un vehículo de emergencia, mientras un incendio forestal arrasa Veiga das Meas, cerca de Verin, provincia de Ourense, Galicia, España

Según un informe publicado el viernes por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año pasado los incendios, probablemente provocados por el cambio climático, contribuyeron significativamente a la contaminación atmosférica.

La Organización Mundial de la Salud afirma que la contaminación atmosférica causa 4,5 millones de muertes prematuras al año, y el informe de la OMM para 2024 señaló focos de contaminación en lugares que sufrieron intensos incendios, como la cuenca del Amazonas, Canadá, Siberia y África central.

A medida que el calentamiento global, impulsado principalmente por las emisiones de combustibles fósiles, altera los patrones climáticos, los incendios se han vuelto más frecuentes y extensos en todo el mundo, sumándose a las partículas en suspensión también producidas por la quema de carbón, petróleo, gas y madera, así como por el transporte y la agricultura.

"Los incendios contribuyen en gran medida a la contaminación por partículas y se prevé que el problema aumente a medida que el clima se caliente, lo que supone más riesgos para las infraestructuras, los ecosistemas y la salud humana", declaró la OMM en un comunicado.

La secretaria general adjunta, Ko Barrett, añadió: "El cambio climático y la calidad del aire no pueden abordarse de forma aislada. Deben abordarse conjuntamente para proteger nuestro planeta, nuestras comunidades y nuestras economías."

Aunque el informe de la OMM abarca el año 2024, también señaló que los incendios sin precedentes registrados este año en el sur de Europa habían contribuido a la contaminación en todo el continente.

Sin embargo, hubo algunos signos positivos, como la disminución de la contaminación por partículas en China oriental gracias a los esfuerzos de reducción.

Con información de Reuters