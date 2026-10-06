El cine riojano continúa cruzando fronteras y será parte de un Festival Internacional en Bolivia. Con la producción audiovisual riojana "Zillie, entre el mar y la montaña", la producción integrará la Selección Oficial del XX Festival Internacional de Cine para la Niñez y la Adolescencia Kolibrí que se desarrollará en La Paz.

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Dirigida por Fernando Bermúdez y producida por Diego Díaz, la película cuenta la historia de Ziline, una niña haitiana que llegó a la Argentina y encontró en las montañas de La Rioja una nueva historia para construir.

Entre sus raíces, sus sueños y su pasión por el volteo, la protagonista emprende el desafío de integrar el Seleccionado Argentino y competir en un Mundial. La historia combina así su recorrido personal con el deporte y los paisajes riojanos.

De La Rioja a nuevas pantallas

La película fue realizada en Haití, Francia, Uruguay y Argentina y continúa sumando presencia en festivales nacionales e internacionales. En esta oportunidad, su participación en KOLIBRÍ permite que una historia nacida en La Rioja llegue a nuevas pantallas y públicos, dentro de un festival dedicado especialmente al cine para niñas, niños y adolescentes.

La presencia de la producción en este circuito también pone en primer plano los paisajes de la provincia como parte de una historia audiovisual que trasciende las fronteras argentinas. Por otra parte, ya se encuentra disponible de manera online y gratuita una publicación que pone en valor el vínculo entre el cine, las series y los paisajes utilizados como escenarios para contar historias.

La propuesta muestra cómo las producciones audiovisuales pueden transformar paisajes en escenarios narrativos y, al mismo tiempo, convertir esos lugares en destinos. En ese recorrido, La Rioja aparece como parte del mapa audiovisual, con sus paisajes como potenciales escenarios para nuevas producciones.

Cultura riojana

En el marco de las políticas culturales impulsadas por el gobernador Ricardo Quintela, la provincia dejó inaugurado en la ciudad de Olta el Café Literario "Mis Tías", un nuevo espacio pensado para promover la literatura, el arte y la identidad riojana. La obra contempló la restauración y puesta en valor de una casona histórica donde funcionaba una antigua posada, transformándola en un centro equipado con áreas de lectura, recepción, rincón infantil, salón multifuncional y un sector exclusivo para exhibición y venta de obras de autores locales.

Además de poner el inmueble a disposición de vecinos, el nuevo punto de encuentro resguarda un profundo valor patrimonial para la música y la cultura nacional, ya que en esa antigua posada se conocieron el poeta Gabino Coria Peñaloza y la mujer que inspiró el célebre tango Caminito.