Septiembre Joven cumple 30 años y llega al Congreso como símbolo de la cultura y participación juvenil de La Rioja

Con una programación que incluirá música, expresiones culturales, deporte, ferias creativas, emprendimientos, tecnología y propuestas vinculadas a la sustentabilidad, Septiembre Joven celebrará este fin de semana sus 30 años con una nueva edición que reunirá a jóvenes de toda La Rioja en el Parque de la Ciudad en una celebración de la cultura e identidad. En paralelo, la diputada nacional Gabriela Pedrali presentó una iniciativa ante la Comisión de Cultura en el Congreso para reconocer su impacto en la cultura riojana.

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El festival se realizará el sábado 26 y domingo 27, desde las 15 hasta la medianoche y contará además con representantes de los 18 municipios de la provincia, uno de los ejes planteados para federalizar el evento. El secretario de Juventudes, José Delgado, destacó que "Septiembre Joven va a tener representantes de los 18 municipios, que es importante para lograr la federalización del evento". También se dispondrán colectivos de Riojabus para facilitar el traslado hasta el Parque de la Ciudad.

Tres décadas de encuentro y participación juvenil

El festival nació en 1996 y, a lo largo de tres décadas, se consolidó como un espacio destinado a la expresión y participación de las juventudes. En esta edición aniversario, la programación volverá a combinar distintas disciplinas y actividades, con una propuesta que busca reunir a jóvenes de distintos puntos de la provincia.

Delgado confirmó que comenzarán "el día sábado desde las 15 hasta las 00 y el domingo con el mismo horario". El cierre del domingo tendrá como protagonistas a La Joaqui y Valentín Vargas.

La diputada nacional Gabriela Pedrali también destacó la trayectoria del festival y sostuvo que "con el lema ‘30 años encontrándonos’, este festival muestra que ha sabido mutar, crecer, reflexionar y transformarse, haciendo también que cada generación sea representada".

El reconocimiento que llegó al Congreso

En paralelo con la celebración provincial, Pedrali presentó ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución para reconocer la trayectoria de Septiembre Joven y poner en valor sus 30 años de historia.

La diputada señaló que no se habla solamente de "un escenario donde el joven o la joven pueden demostrar su talento, algunos por primera vez, sino que también es una plataforma integral donde se suma el deporte, las ferias creativas, los emprendimientos de jóvenes, la tecnología y la sustentabilidad".

Pedrali remarcó además que el festival en La Rioja "demuestra que las juventudes no son meramente espectadores, sino protagonistas activos, creadores y transformadores de su propio destino”. La iniciativa presentada en el Congreso busca destacar al festival como un espacio de encuentro, expresión y participación juvenil a lo largo de sus tres décadas.