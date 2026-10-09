“Una cifra escandalosa”: desde Formosa apuntaron contra Nación por las pérdidas del Banco Central en oro

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP) y exauditora de la Nación, Graciela de la Rosa, cuestionó el manejo de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) luego de que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) detectara una pérdida de 1.023 millones de dólares por operaciones financieras vinculadas al precio internacional del oro durante 2025. Además, criticó a los auditores que se opusieron a que el hallazgo quedara expuesto en el balance de la autoridad monetaria y señaló entre ellos al exsenador nacional por Formosa, el radical Luis Naidenoff.

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En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), De la Rosa calificó el resultado como “una cifra escandalosa desde todo punto de vista” y adelantó que impulsará una investigación para determinar cómo se realizó la operación, quién la promovió y cuál fue el destino de los fondos involucrados.

La legisladora explicó que el documento de la AGN representa un hallazgo surgido del análisis del balance del Banco Central correspondiente a 2025. Según detalló, la autoridad monetaria habría realizado una operación financiera de carácter especulativo vinculada a la evolución del precio internacional del oro, pero el cálculo no habría resultado como se esperaba y terminó generando una pérdida millonaria.

“Cuando analiza las partidas del balance, encuentra una pérdida importantísima de 1.023 millones de dólares de una operación de tipo especulativa que hizo el Banco con respecto al oro de las reservas y que ocasionó esta pérdida”, sostuvo.

La diputada remarcó que el monto tiene una dimensión significativa si se lo compara con las previsiones fiscales del Gobierno nacional. De acuerdo con su cálculo, la pérdida equivale aproximadamente a seis veces el superávit financiero previsto en el Presupuesto 2027.

“Cómo hizo el Banco Central y quién promovió esa pérdida” son, para De la Rosa, algunas de las preguntas centrales que deberán responderse a partir de la documentación de la auditoría. La legisladora también reclamó conocer a dónde fueron los más de mil millones de dólares involucrados y qué empresas participaron del acuerdo financiero.

“¿A dónde fueron? ¿Quién los recibió? ¿Con qué empresa hicieron este acuerdo donde se perdió tantos millones de dólares?”, planteó. Y agregó: “La verdad que para mí es escandaloso lo que está ocurriendo en el Banco Central de la República Argentina”.

De la Rosa apuntó contra Luis Naidenoff

La diputada también cuestionó las disidencias que se registraron durante el tratamiento del balance del Banco Central en el Colegio de Auditores de la AGN. Según relató, de acuerdo con la filmación de la reunión, cuatro integrantes votaron a favor de aprobar el balance con los hallazgos, mientras que otros tres expresaron su desacuerdo con que esos resultados quedaran incorporados al informe.

Entre quienes cuestionaron esa inclusión, De la Rosa mencionó al exsenador nacional por Formosa Luis Naidenoff, integrante de la Auditoría General de la Nación. La legisladora sostuvo que, según su interpretación de lo ocurrido, el dirigente radical “aparentemente no estaba de acuerdo con que se haga público este hallazgo que encontró la AGN en el balance del Banco Central del 2025”.

La diputada criticó esa postura y advirtió sobre la importancia de que el Congreso conozca los resultados de los controles sobre los organismos públicos. “Por un lado piden transparencia y, por el otro lado, tratan de ocultar esta información vital para el Congreso de la Nación”, reprochó.

De la Rosa es vicepresidenta de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento nacional, organismo vinculado al control legislativo de los informes de la AGN. Desde ese lugar, afirmó que buscará que se investigue la operación y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Dos auditorías sobre las reservas de oro

La legisladora aclaró que el hallazgo sobre la pérdida contable forma parte de una revisión diferente de la auditoría de gestión que la AGN lleva adelante sobre el oro de las reservas del Banco Central. Según anticipó, ese segundo informe podría estar terminado en un plazo de entre 20 y 30 días.

Esa auditoría buscará establecer qué hizo la autoridad monetaria con los lingotes, por qué fueron trasladados fuera del país y dónde se encuentran. De la Rosa mencionó las versiones sobre su posible ubicación en Londres o Suiza y sostuvo que todavía deben esclarecerse los detalles del traslado, incluidos el destino, la empresa interviniente y el medio de transporte.

“Ahora nos vamos a enterar qué hicieron con los lingotes de oro, para qué los sacaron, quién los llevó, qué línea aérea y dónde lo llevó”, señaló. La legisladora indicó que existe la sospecha de que el oro físico se encuentra en Londres, aunque esa afirmación deberá ser confirmada por la auditoría correspondiente.

De la Rosa también se refirió a los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central que fueron aprobados en ambas cámaras del Congreso, aunque el proyecto debe regresar a Diputados. Consideró positivo que se hayan eliminado las condiciones especiales que, según explicó, dificultaban la remoción del presidente del organismo, Santiago Bausili. Sin embargo, cuestionó que se mantuvieran otras modificaciones que permitirían realizar operaciones con respaldo o garantía del oro.