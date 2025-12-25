Plan 2025-2035: La Rioja consolidó una agenda científica destinada al desarrollo productivo y social

El Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología de La Rioja cerró el año con un balance que puso en valor la consolidación de una agenda estratégica propia, en un contexto nacional adverso para el sistema científico-tecnológico. Entre los principales hitos del período se destacaron la elaboración del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025–2035, la realización de la Expo Rioja Futura y el fortalecimiento de espacios de articulación interinstitucional orientados al desarrollo productivo y social de la provincia.

En un escenario marcado por restricciones presupuestarias por el Gobierno de Javie Milei y por el retroceso del Estado nacional en su rol histórico de promoción de la ciencia y la tecnología, La Rioja sostuvo una política pública basada en la planificación, la cooperación y el trabajo conjunto entre actores del sistema de conocimiento. Ese enfoque permitió avanzar en iniciativas estructurales y sostener una agenda activa pese a las dificultades del contexto macroeconómico.

La última reunión del año del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología reunió a representantes de universidades, instituciones académicas, el sector privado, cámaras empresariales, colegios y consejos profesionales, así como a organismos vinculados al entramado productivo local. El espacio funciona como un ámbito transversal de debate y coordinación, donde se articulan demandas, capacidades y propuestas para el desarrollo científico-tecnológico de la provincia.

Durante el encuentro se subrayó que, frente a un escenario nacional complejo, La Rioja optó por profundizar el trabajo colaborativo entre instituciones, optimizar recursos disponibles y fortalecer capacidades locales. Esta estrategia permitió transformar necesidades concretas del territorio en proyectos y líneas de acción orientadas a la innovación, la producción y la generación de conocimiento aplicado.

Uno de los ejes centrales del balance fue la elaboración participativa del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025–2035. Se trata de una hoja de ruta construida de manera colectiva que proyecta el desarrollo del sistema provincial a mediano y largo plazo, definiendo prioridades, objetivos y líneas de trabajo que buscan articular ciencia, tecnología y producción con una mirada integral del desarrollo.

Otro hito destacado fue la realización de la Expo Rioja Futura, un evento que por primera vez reunió en un mismo espacio a instituciones científicas, universidades, empresas y organismos públicos. La iniciativa permitió visibilizar las capacidades instaladas en la provincia, los proyectos en marcha y las potencialidades del sector de la economía del conocimiento, generando un ámbito de intercambio entre el mundo académico, el productivo y el Estado.

Desde el Consejo también se impulsaron espacios de sinergia interinstitucional que facilitaron el conocimiento mutuo entre las distintas organizaciones del sistema científico-tecnológico. Este trabajo permitió identificar capacidades existentes, evitar superposiciones y promover un uso más eficiente y estratégico de los recursos disponibles en la provincia.

Durante el año, además, se avanzó en instancias de vinculación internacional con referentes estratégicos, como representantes diplomáticos y empresas tecnológicas, con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación, transferencia tecnológica e inversión. Estas gestiones buscaron ampliar el horizonte de posibilidades para el sistema científico-tecnológico riojano en un contexto global cada vez más competitivo.

Otro aspecto relevante fue el trabajo articulado con legisladores nacionales, a quienes se trasladaron demandas y necesidades del sector científico-tecnológico provincial. Este canal de diálogo permitió visibilizar la situación de La Rioja en el Congreso y plantear la importancia de sostener políticas de ciencia y tecnología como herramientas clave para el desarrollo federal.

En la última reunión del año también se analizó la convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, abordando líneas de financiamiento y criterios de elegibilidad de cara a 2026. Los proyectos deberán ser elaborados y presentados hasta el 3 de marzo, lo que reafirma que la agenda del sector se mantiene activa y en planificación permanente.