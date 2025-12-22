“Cumplimos los objetivos”: La Rioja cierra el 2025 con avances claves en ciencia y tecnología

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de La Rioja realizaron un balance positico del trabajo desarrollado en la provincia durante 2025 y aseguraron que, pese al complejo escenario económico nacional y al recorte presupuestario en el sistema científico, la provincia logró cumplir con los objetivos propuestos y sostener una política activa en ciencia, tecnología e innovación.

En diálogo con Medios El Independiente, el titular de la cartera, Hugo Vera, describió el año como “complejo, fundamentalmente en lo económico”, y apuntó contra el Gobierno nacional por el impacto de sus decisiones en el sector. “Fue un 2025 difícil, con un Gobierno Nacional que claramente dio la espalda al sistema científico y tecnológico, destruyendo años de trabajo que habían posicionado a la Argentina dentro del ranking de potencias en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación”, sostuvo.

En contraste, Vera destacó el rumbo adoptado por la gestión provincial encabezada por el gobernador Ricardo Quintela. “Frente a ese modelo, tenemos otro absolutamente antagónico, que es el de una provincia que apuesta, fomenta y promociona la ciencia, el conocimiento, la investigación y la innovación. Cumplimos con los objetivos que nos habíamos propuesto y, a nuestro entender, el balance es positivo”, afirmó.

El secretario subrayó que uno de los ejes centrales de la gestión fue dejar bases sólidas para el futuro. “Buscamos ir dejando un legado, pequeños hitos que siembren sustento para sentirnos orgullosos del presente y seguir construyendo el futuro”, expresó.

Entre los principales logros del año, Vera destacó la formulación del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2025–2035, una herramienta que plantea una visión a largo plazo para el desarrollo de la provincia. “Tiene una mirada de diez años, pensando cómo La Rioja puede transformarse de la mano de la innovación y el conocimiento”, explicó.

Asimismo, remarcó la realización de la primera Expo Rioja Futura, un evento que reunió al sistema científico y tecnológico provincial junto a universidades, academias y el sector privado. “Fue un espacio integrador donde se pudo mostrar mucho trabajo que se hace en las instituciones y que muchas veces no se conoce ni se difunde”, señaló.

Finalmente, Vera expresó su expectativa de continuidad para el próximo año. “Nos sentimos orgullosos de haber dado este puntapié inicial y esperamos que en 2026 y en los años siguientes la Expo siga creciendo y ampliándose”, concluyó.

El compromiso provincial con los avances tecnológicos

El gobernador Ricardo Quintela encabezó el encuentro Rioja Futura 2025, un espacio que reunió al Sistema Científico y Tecnológico provincial en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. Allí se reunieron representantes de universidades, centros de investigación y el sector productivo, con el objetivo de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a estudiantes y a la comunidad.

A través de su cuenta personal X, el mandatario provincial publicó: "Con Rioja Futura 2025 reafirmamos una decisión estratégica: consolidar a La Rioja como un polo de desarrollo científico y tecnológico que articule con los sectores de innovación público y privado". "Queremos que nuestra provincia se muestre al país y al mundo como un ejemplo de futuro, que invierte en talento, promueve la educación y apuesta a la innovación como motor de crecimiento y oportunidades para las juventudes riojanas. Estamos convencidos de que el conocimiento y la creatividad de las y los riojanos son la base del desarrollo. Por eso impulsamos un espacio donde las universidades, los centros de investigación y el sector productivo trabajan juntos para generar valor, empleo y futuro para las y los jóvenes", concluyó la publicación.

Organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, el evento estuvo especialmente orientado a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, quienes podrán conocer la oferta académica universitaria, proyectos de investigación y desarrollo y participar en charlas, demostraciones y experiencias interactivas a cargo de jóvenes investigadores riojanos.