China insta a Corea del Sur a no tomar partido y achaca la tensión en Corea a la política de EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, estrecha la mano de su homólogo surcoreano, Cho Hyun, durante su reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Seúl, Corea del Sur

El ​ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó a Corea del Sur a no tomar partido entre Pekín y ‌Washington, y dijo que Estados ‌Unidos debería abandonar su política "hostil" hacia Corea del Norte para aliviar la tensión en la península coreana.

Wang hizo estas declaraciones el jueves en Seúl, durante una reunión con el asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, según informó la agencia estatal china de noticias Xinhua, donde también se reunió con el presidente surcoreano, ​Lee Jae-myung.

"La solución fundamental ⁠a las tensiones en la península de Corea pasa por ‌abordar las causas profundas del problema e instar a ⁠Estados Unidos a que abandone su ⁠política hostil hacia Corea del Norte", dijo Wang, según Xinhua.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

China espera que Corea del Sur "alcance una auténtica autonomía estratégica, se abstenga de la confrontación ⁠entre bloques y de tomar partido, y desarrolle relaciones con ​las grandes potencias, incluidas China y Estados ‌Unidos, de forma paralela y sin ‌contradicciones", afirmó Wang.

Estas declaraciones ocurrieron después de que el presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el miércoles que tiene previsto reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un este año, y añadió que el país asiático posee 57 armas nucleares "muy potentes".

Trump también había ordenado ​a los ‌responsables del Pentágono que acortaran los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, alegando su "muy buena relación" con Kim.

Estados Unidos ha mantenido su postura oficial de exigir a Corea del Norte la desnuclearización, algo que Pionyang ha rechazado sistemáticamente.

Corea ⁠del Norte lanzó el jueves lo que se sospecha que era un misil balístico hacia el mar, según informaron el Gobierno y la guardia costera de Japón.

"A China le complacería ver que la península avanza hacia la coexistencia pacífica entre Corea del Sur y Corea del Norte", declaró Wang a Wi, al tiempo que pedía que se reanudara el diálogo ‌y se restableciera la confianza.

En conversaciones separadas con Lee, Wang instó a Seúl a mantener una política amistosa hacia China, señalando que las relaciones bilaterales se habían "recuperado por completo" y habían registrado avances positivos este año.

"Una política racional, pragmática y positiva hacia China se ajusta plenamente a ‌los intereses de Corea del Sur y a la tendencia de los tiempos", afirmó.

Wang también pidió que se concluyeran cuanto antes las negociaciones de la ‌segunda fase con ⁠Corea del Sur para un acuerdo de libre comercio, señalando que ambos países deberían promover la integración económica ​regional en un contexto de creciente fragmentación de la economía mundial y de aumento del proteccionismo comercial, informó Xinhua.

Con información de Reuters