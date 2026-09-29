Festival de la Chaya 2027: La Rioja confirmó las fechas y anticipó una grilla con grandes artistas

La Chaya 2027 ya tiene fecha, escenario y una primera parte de su programación. El Gobierno de La Rioja presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) la nueva edición del Festival Nacional de la Chaya, que tendrá cinco noches, del jueves 4 al lunes 8 de febrero, en el Autódromo de la ciudad de de la provincia, durante el fin de semana de Carnaval.

{{{htmlAmp}}}

La presentación puso en marcha la promoción anticipada de uno de los principales eventos culturales y turísticos de la provincia. La primera nómina de artistas confirmados incluye a Luciano Pereyra, Abel Pintos, Soledad, Sergio Galleguillo, La Bruja Salguero, Desacatados, Campedrinos, Euge Quevedo, Ahyre, Q’ Lokura, Loco Amato y Lázaro Caballero, además de destacados intérpretes riojanos.

La organización anticipó que durante las próximas semanas se sumarán nuevos nombres a la programación, entre ellos el regreso de un grupo de música popular y la participación de dos artistas jóvenes de proyección internacional.

Cinco noches para atraer visitantes

La venta anticipada de entradas y abonos comenzará online el jueves 15 de octubre. Ese día también se conocerán los precios, las condiciones de comercialización y los descuentos previstos para esta primera etapa.

Según el Gobierno riojano, encabezado por Ricardo Quintela, el festival de la Chaya forma parte de una estrategia que vincula la promoción de la cultura riojana con el desarrollo turístico y la actividad económica local. La extensión del festival a cinco noches apunta a generar un mayor movimiento de visitantes durante febrero y favorecer su impacto sobre distintos sectores, entre ellos hotelería, gastronomía, comercio y transporte.

La Chaya como puerta de entrada a La Rioja

La presentación del festival fue uno de los momentos centrales de la segunda jornada de La Rioja en la FIT. En el escenario provincial, el músico riojano Josho González interpretó un repertorio relacionado con el espíritu de la celebración.

La propuesta se completó con una muestra de la gastronomía y la producción local. Hubo degustaciones de vinos de Vista Larga, La Macarena, Casa India, Peralta y Valle de la Puerta, acompañadas por la sommelier Rosy Braile, mientras que el chef Diego de la Vega presentó preparaciones de la gastronomía típica riojana.

La provincia también llevó a la feria sus propuestas de naturaleza y aventura vinculadas con el Nevado de Famatina, con la participación de Famatina, Chilecito, Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina. Capital, Chilecito, Famatina, Felipe Varela y Sanagasta también presentaron sus propuestas gastronómicas y turísticas, y se sumó la promoción de Los Colorados y las experiencias vinculadas a Talampaya.

Sanagasta, además, mostró los atributos de su destino en el marco de Best Tourism Villages. La presentación de la Chaya 2027 buscó ubicar al festival no solamente como un evento cultural de cinco noches, sino también como una propuesta capaz de funcionar como puerta de entrada para que los visitantes recorran los paisajes, conozcan la gastronomía y descubran distintos destinos de La Rioja durante su estadía.