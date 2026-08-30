La Rioja impulsa a los Chachos en Córdoba en supermercados de la zona y sumar nuevos comercios a la red

El Gobierno de La Rioja avanzó esta semana en las gestiones para incorporar al Grupo Dinosaurio a la red comercial que recibe Chachos. De esa manera los bonos continúan fortaleciendo su circulación, esta vez con la posibilidad de que se puedan usar en la provincia de Córdoba.

Las negociaciones se realizaron el martes a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Casa de La Rioja en Córdoba en un contexto donde Ricardo Quintela le expresó públicamente a su par de Córdoba, Martín Llaryora.

El Grupo Dinosaurio posee distintas marcas vinculadas con supermercados, comercio mayorista, indumentaria y artículos para el hogar, con presencia en Córdoba Capital, el Gran Córdoba y otras localidades de la provincia. Dentro de la red comercial se encuentran establecimientos de Super Mami en Córdoba Capital, Salsipuedes, Alta Gracia, Colonia Caroya, Malagueño y La Calera; además de sucursales de Tiendas Vesta, Karmya y Centro Bridgestone.

Los Chachos se expanden

Desde el Gobierno provincial resaltaron el avance los Chachos hacia la provincia vecina. El secretario de la Casa de La Rioja en Córdoba, Pedro Sánchez, también valoró la importancia de continuar articulando con el sector privado para sumar nuevas alternativas para las familias, estudiantes y visitantes riojanos a tierras cordobesas.

Durante el encuentro se analizaron la situación económica que atraviesa el país, la caída del consumo y las posibilidades que ofrece la incorporación de los Chachos como herramienta para ampliar las alternativas de compra y acompañar el bolsillo de las familias riojanas.

Debutó el billete de 50.000

Desde este mes, el Gobierno de La Rioja incorporó bonos de 50.000 pesos a la circulación comercial. El nuevo bono comenzó a utilizarse en transacciones diarias tanto en la capital provincial como en localidades del interior. El billete es de color rosa y tiene la figura del caudillo federal Ángel Vicente "El Chacho" Peñaloza, como el resto de los bonos. Hasta ahora, el bono de mayor denominación era el de 20.000.

Actualmente en La Rioja hay más de 800 comercios adheridos en distintos puntos de La Rioja. Los beneficiarios podrán utilizar los bonos para realizar compras y también destinarlos al pago de impuestos y servicios provinciales y municipales, además de obligaciones con empresas estatales. Em Córdoba, por lo pronto, sólo podrán utilizarse en los comercios que son parte del Grupo Dinosaurio.