Debutó el billete de mayor denominación de los Chachos: cómo es el nuevo bono en circulación

El Gobierno de La Rioja incorporó bonos de 50.000 pesos a la circulación comercial. Con el retorno de los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE) a la provincia, las autoridades riojanas volcaron al circuito económico cerca de $4.000 millones. La principal novedad de esta etapa, respecto al año 2024 cuando las denominaciones máximas llegaban a los 20.000, es el lanzamiento de los Chachos de 50.000 que pasan a ser los de mayor valor nominal.

El nuevo bono ya comenzó a utilizarse en transacciones diarias tanto en la capital provincial como en localidades del interior. El billete es de color rosa y tiene la figura del caudillo federal Ángel Vicente "El Chacho" Peñaloza, como el resto de los bonos. Actualmente, una red de aproximadamente mil comercios de diversos sectores -entre los que figuran supermercados, librerías y estaciones de servicio - acepta estos títulos como medio de pago.

Experiencia positiva en los comercios riojanos

A pocas semanas del inicio de una nueva etapa de circulación de los Chachos, comerciantes de Capital y del interior de La Rioja destacaron como positiva la experiencia que tuvieron con los BOCADE. Según señalaron, el instrumento permitió sostener operaciones, mejorar las ventas y generar mayor movimiento comercial en un contexto marcado por la caída del consumo.

Actualmente hay más de 800 comercios adheridos en distintos puntos de la provincia. Los beneficiarios podrán utilizar los bonos para realizar compras y también destinarlos al pago de impuestos y servicios provinciales y municipales, además de obligaciones con empresas estatales.

Chachos: la guía para reconocerlos

Con el propósito de fortalecer la confianza en la circulación de los BOCADE, el Gobierno de La Rioja difundió los múltiples elementos de seguridad que acompañan a dichos bonos. De esta manera, se busca facilitar la verificación de su autenticidad.

Según informó el gobierno provincial, los Chachos fueron diseñados con medidas de seguridad inspiradas en documentos de alta protección, lo que permite verificar su autenticidad a simple vista o mediante luz ultravioleta.

Entre las principales medidas de seguridad de los BOCADE se destacan el papel neutro sin fluorescencia, con marca de agua exclusiva y registrada, fibrillas visibles (en azul y rojo) e invisibles reactivas a la luz ultravioleta, e hilo metálico aventanillado con efectos ópticos dinámicos. Asimismo, cuentan con microletras de protección, código QR y numeración en negro que reaccionan en tono azul bajo luz UV, sumados a una segunda numeración invisible con reacción en color amarillo.

Conocer las características de los Chachos permitirá prevenir intentos de falsificación y ofrecerá a comerciantes, consumidores y al público en general herramientas simples para verificar su autenticidad en las operaciones cotidianas.

El Gobierno recordó además que el detalle completo sobre las denominaciones, medidas de seguridad, preguntas frecuentes y procedimientos de adhesión para comercios se encuentra disponible en el sitio oficial del programa. Para consultar esta información, la ciudadanía puede ingresar a www.larioja.gob.ar/chachos.