“Fue muy positivo”: comerciantes riojanos destacan la experiencia con los Chachos y esperan una nueva etapa

A pocos días del inicio de una nueva etapa de circulación de los Chachos, comerciantes de Capital y del interior de La Rioja destacaron como positiva la experiencia que tuvieron con el Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) durante su implementación anterior. Según señalaron, el instrumento permitió sostener operaciones, mejorar las ventas y generar mayor movimiento comercial en un contexto marcado por la caída del consumo.

La nueva circulación comenzará el 17 de agosto, cuando se inicie el pago de una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos para los trabajadores y sectores alcanzados por la medida. La Provincia prevé que los bonos puedan utilizarse en comercios adheridos y posteriormente ser rescatados mediante el esquema establecido.

Los testimonios de comerciantes que ya trabajaron con el instrumento constituyen uno de los principales argumentos de quienes esperan una nueva etapa con mejores niveles de actividad. Entre los puntos destacados aparecen la posibilidad de utilizar los Chachos para distintas operaciones y la ausencia de inconvenientes en los mecanismos de rescate.

Raúl Rodríguez, propietario del Polirubro Riff de Chepes, consideró que la nueva circulación puede contribuir a mejorar el poder de compra de los trabajadores y generar mayor movimiento dentro de la economía provincial. “Es importante que los Chachos se pongan nuevamente en circulación porque les va a permitir tener un poquito mejor de poder adquisitivo a los empleados públicos y mejorar el circulante dentro de nuestra provincia”, sostuvo en comunicación con la Agencia de Noticias La Rioja.

El comerciante recordó la experiencia de su negocio durante la primera etapa del BOCADE y aseguró que fue positiva. “Nosotros hemos recibido los Chachos y tuvimos una muy buena experiencia. Con ellos hemos pagado los impuestos y los demás los rescatamos como correspondía sin ningún tipo de problema”, explicó.

Rodríguez también cuestionó las críticas que recibió el instrumento y sostuvo que, desde su experiencia, la operatoria funcionó con normalidad. Su comercio cuenta con una amplia variedad de productos y posee dos sucursales en Chepes, donde espera volver a recibir los bonos durante esta nueva etapa.

También en Chepes, Rubén Godoy, propietario de Ferretería Electro Chepes, confirmó que volverá a aceptar Chachos y señaló que espera un efecto similar al registrado anteriormente. “Yo los recibí en mi negocio y los voy a recibir ahora. En aquella oportunidad se vendió un poquito más y tengo la misma expectativa ahora”, afirmó.

Godoy explicó que durante la circulación anterior pudo utilizar los bonos recibidos para distintas operaciones. “Yo recibí Chachos en mi negocio y los utilicé para cargar combustible, pagar impuestos, etcétera. No tuve problemas”, relató.

Para el comerciante, la nueva circulación puede contribuir a generar mayor movimiento en una economía que atraviesa dificultades. “Es una moneda de cambio y a lo mejor se mueve un poquito más la economía”, resumió.

Más de 800 comercios adheridos

La nueva etapa comenzará el 17 de agosto con el pago de los 50.000 Chachos correspondientes a la ayuda extraordinaria. La operatoria alcanzará tanto a Capital como a localidades del interior.

Según la información difundida, actualmente hay más de 800 comercios adheridos en distintos puntos de la provincia. Los beneficiarios podrán utilizar los bonos para realizar compras y también destinarlos al pago de impuestos y servicios provinciales y municipales, además de obligaciones con empresas estatales.

La Provincia también estableció un calendario de operatorias que se extenderá hasta diciembre e incluirá instancias periódicas de rescate para los comercios.