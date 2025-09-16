Mangione comparecerá ante el tribunal por el asesinato de un ejecutivo de seguros médicos en EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealth Group, Brian Thompson, comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan acusado de asesinato y terrorismo por el estado de Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos

Luigi Mangione comparecerá el martes ante un tribunal del estado de Nueva York, donde un juez podría pronunciarse sobre la petición del joven de 27 años de desestimar una de las dos acusaciones a las que se enfrenta por el asesinato en diciembre de 2024 del ejecutivo de seguros médicos Brian Thompson.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales por el asesinato de Thompson, exconsejero delegado de la unidad de seguros UnitedHealthcare de UnitedHealth Group . Thompson fue asesinado a tiros el 4 de diciembre a las puertas de un hotel del centro de Manhattan, donde la empresa se reunía para una conferencia de inversores.

La comparecencia de Mangione a las 9 a.m. hora local (1300 GMT) ante el juez Gregory Carro en Manhattan se produce en un momento en que el asesinato la semana pasada del activista conservador Charlie Kirk ha avivado el temor a un repunte de la violencia política en Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se espera que Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Kirk, sea acusado formalmente de delitos estatales en Utah a última hora del martes. Cargos electos de los partidos republicano y demócrata han condenado el asesinato.

Mientras que el asesinato de Thompson también fue ampliamente condenado por representantes públicos de todo el espectro político, Mangione se ha convertido en un héroe popular para algunos estadounidenses que denuncian los elevados costes de la atención médica.

En mayo, los abogados defensores de Mangione pidieron a Carro que desestimara el caso estatal, argumentando que enfrentarse a procesamientos paralelos violaba su derecho constitucional a no ser procesado dos veces por la misma conducta.

"Los fiscales están intentando conseguir dos oportunidades para condenar al señor Mangione", escribió el equipo de defensa, dirigido por la exfiscal del estado de Manhattan Karen Friedman Agnifilo.

En el tribunal estatal, Mangione está acusado de asesinato como delito de terrorismo, que conlleva una posible cadena perpetua. Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg afirman que Mangione pretendía intimidar a los trabajadores del sector de los seguros médicos y desencadenar una revolución en la sanidad estadounidense.

El Departamento de Justicia solicita la pena de muerte en el caso federal, que acusa a Mangione de acechar a Thompson a través de las fronteras estatales y matarlo.

Los abogados de Mangione han dicho que los dos casos se basan en teorías contradictorias. Escribieron en su moción que si su cliente se defendiera teóricamente de los cargos estatales argumentando que su conducta iba dirigida contra una sola persona, en lugar de sembrar el terror, podría acabar incriminándose en el caso federal.

En una respuesta de junio a la moción de desestimación de Mangione, los fiscales de la oficina de Bragg dijeron que no había base para que Mangione argumentara que era injusto que una defensa potencial en un caso pudiera comprometer su defensa en el otro.

"Las opciones desagradables que enfrenta este acusado surgen... de sus propias acciones depravadas", escribieron los fiscales.

Aún no se han fijado las fechas del juicio ni en el caso estatal ni en el federal.

Mangione se encuentra bajo custodia federal en Brooklyn desde su detención en diciembre.

Con información de Reuters