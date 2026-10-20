CEMENURNK: el derecho a tratarse del cáncer de mama sin tener que dejar Formosa

Por inversión y jerarquización de la salud pública, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Presidente Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) garantiza el tratamiento completo en cáncer de mama a mujeres junto a estudios y tratamientos especializados sin tener que trasladarse de Formosa a otras provincias. Con tecnología de alta complejidad, equipos profesionales y atención gratuita para personas con y sin cobertura médica, el centro busca reducir las barreras económicas y geográficas para acceder a la salud.

{{{htmlAmp}}}

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la experiencia de las pacientes pone en evidencia la importancia de contar con un sistema sanitario que acompañe cada etapa de la enfermedad. En un contexto de ajuste nacional, sostener estos servicios también resulta clave para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Tratarse en Formosa

La historia de Gloria Caballero refleja lo que significa poder continuar un tratamiento oncológico cerca de casa. Diagnosticada con cáncer de mama en 2025, debió someterse a una cirugía en el Instituto Fleming, en Buenos Aires. Después regresó a Formosa, donde pudo completar el tratamiento, incluida la radioterapia en el CEMENURNK. “Lo más valioso para mí es que pude realizar el tratamiento completo en la provincia”, expresó.

Cuando la atención médica requiere viajar cientos de kilómetros, las dificultades no se limitan a conseguir turnos o llegar a una consulta. Los traslados implican pagar pasajes, encontrar alojamiento, reorganizar las responsabilidades familiares y, en ocasiones, dejar de trabajar durante varios días. En tratamientos prolongados, esos gastos pueden acumularse y sumar preocupación a un momento complejo.

Contar con infraestructura y profesionales especializados en la provincia permite evitar esos desplazamientos cuando las prestaciones están disponibles localmente. Si bien algunas situaciones requieren derivaciones, disponer de servicios de alta complejidad representa una alternativa concreta para muchas pacientes.

Caballero también destacó el acompañamiento de los equipos médicos, técnicos y profesionales de Psicología y Nutrición. La atención integral contempla no solo los procedimientos y medicamentos, sino también los temores, las incertidumbres y los cambios que acompañan el proceso de recuperación.

El acceso a la salud frente al ajuste nacional

Las prestaciones del CEMENURNK adquieren especial relevancia en un contexto de ajuste durante el Gobierno de Javier Milei y de restricciones que afectan el financiamiento de distintas áreas del Estado.

Frente a una enfermedad como el cáncer, el acceso a la atención no debería depender exclusivamente de los ingresos familiares. Los tratamientos pueden incluir estudios específicos, cirugía, quimioterapia, radioterapia y controles posteriores. Cuando alguna de estas etapas se vuelve inaccesible, la continuidad de la atención puede verse comprometida.

Por eso, sostener la infraestructura sanitaria implica garantizar que las personas no tengan que elegir entre afrontar los costos de la enfermedad y cubrir otras necesidades básicas del hogar.

La existencia del CEMENURNK representa una respuesta para los pacientes de Formosa, pero su continuidad requiere recursos. Los equipos necesitan mantenimiento, los tratamientos dependen de insumos y los profesionales deben contar con condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo.

Prevención y acompañamiento

El cuarto Desayuno Rosa organizado por el CEMENURNK reunió a pacientes, expacientes, familiares y profesionales para compartir experiencias y reforzar un mensaje: nadie debería atravesar la enfermedad en soledad.

Durante el encuentro, además de abordar los tratamientos, se destacó la importancia de consultar con profesionales de la salud y realizar los controles médicos correspondientes. Una de las participantes contó que recibió el diagnóstico durante un control de rutina, una experiencia que puso de relieve el valor de la detección oportuna.

Sin embargo, promover los controles también exige que existan servicios accesibles para realizarlos. En ese sentido, la doctora Antueno destacó la importancia de generar espacios donde las pacientes puedan compartir sus vivencias, resolver dudas e incentivar a otras mujeres a acercarse al sistema sanitario. “Que entiendan que no van a estar solas, que van a estar siempre acompañadas”, sostuvo la especialista.