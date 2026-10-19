Presupuesto 2027: Formosa buscará garantizar fondos para la provincia pese al ajuste del Gobierno libertario

El proyecto de Presupuesto del Gobierno de Javier Milei vuelve a generar cuestionamientos por la falta de obra pública, el ajuste sobre los sectores vulnerables y la distribución de recursos entre las provincias. En ese contexto, Formosa buscará incorporar partidas presupuestarias para compensar el impacto de las políticas nacionales, mientras el peronismo reclama cambios en la emergencia en discapacidad y medidas para aliviar el endeudamiento de la población.

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La diputada nacional justicialista por Formosa, Graciela Parola, en diálogo con AGENFOR criticó la estrategia parlamentaria del oficialismo y sostuvo que el Gobierno utiliza los tiempos legislativos para negociar con sus aliados los votos y el quórum necesarios para avanzar con sus iniciativas.

"Todos los cambios que el Gobierno viene insinuando, en realidad, si uno lee la letra chica de los proyectos de ley, tienen muchas contradicciones y van manejando los tiempos parlamentarios porque los utilizan para negociar con los aliados los votos que necesitan o el quórum en distintos proyectos. No tiene que ver con un cambio de rumbo del Gobierno de ninguna manera, al contrario", aseveró.

La agenda parlamentaria y los proyectos en debate

La legisladora se refirió a la sesión prevista para el miércoles 21 de octubre en la Cámara de Diputados, convocada por el oficialismo. Según explicó, el temario incluye iniciativas que ya habían formado parte de la discusión parlamentaria de la semana anterior, con excepción del DNU 70/23.

"Los temas son prácticamente los mismos, excepto el DNU 70/23. Se va a tratar endeudamiento, la emergencia en discapacidad y el proyecto que ellos presentaron sobre la inviolabilidad de la propiedad privada", indicó.

Parola cuestionó la incorporación de una iniciativa sobre propiedad privada y vinculó esa decisión con la estrategia del oficialismo para conseguir respaldo parlamentario. Según planteó, el Gobierno busca justificar la ausencia de algunos de sus aliados durante la sesión convocada previamente para tratar el decreto.

Frente a ese escenario, la diputada anticipó que el bloque justicialista participará del debate e intentará introducir cambios en los proyectos. También señaló que buscarán avanzar con la emergencia en discapacidad y con medidas destinadas a aliviar el endeudamiento de la población.

El reclamo por los recursos para Formosa

Parola advirtió que el proyecto de Presupuesto mantiene el rumbo económico del Gobierno nacional y profundiza las dificultades para las provincias. Entre sus cuestionamientos, señaló la falta de inversión en obra pública y las disposiciones vinculadas con discapacidad.

La diputada lamentó que el ajuste tenga un impacto especialmente fuerte sobre los sectores más vulnerables y sostuvo que las iniciativas impulsadas por el oficialismo no muestran modificaciones sustanciales en la orientación de sus políticas: "Así que nosotros vamos a seguir trabajando para lograr incorporar algo para Formosa, que es una de las provincias más perjudicadas por este Gobierno".

La unidad del peronismo hacia 2027

En el plano político, Parola respaldó el planteo del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sobre la necesidad de construir la unidad del peronismo para las elecciones presidenciales de 2027. "El Gobernador no se ha equivocado nunca. Siempre ha sido protagonista en la recuperación del Gobierno nacional por parte del Peronismo y creo que este año lo va a hacer nuevamente", analizó.

La legisladora también defendió la trayectoria política de Insfrán y sostuvo que su posición frente al Gobierno nacional mantiene coherencia con las decisiones que adopta en la provincia. "El mensaje ha sido siempre el mismo: la coherencia que maneja nuestro Gobernador, desde siempre, respecto de la postura política del Peronismo nacional es también avalado por lo que él hace en la provincia. Así que el camino, sin ninguna duda, es la unidad", concluyó.