Brasil protegerá a 140 millones de personas del dengue con una superfábrica de mosquitos en Joinville

La mayor biofábrica del mundo de cría de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, un método que se usa para combatir el dengue, espera proteger a unos 140 millones de personas de la enfermedad en Brasil en los próximos años, informó la empresa a cargo.

La planta de Wolbito do Brasil, respaldada y usada exclusivamente por el Ministerio de Salud de Brasil, se inauguró en la ciudad de Curitiba el 19 de julio. Se trata de una empresa conjunta del World Mosquito Program, la Fundación Oswaldo Cruz y el Instituto de Biología Molecular de Paraná, que puede producir 100 millones de huevos de mosquito a la semana.

"Wolbito do Brasil podrá proteger a unos 7 millones de personas en Brasil cada seis meses", dijo en una entrevista Luciano Moreira, director general de la empresa.

El dengue, conocido coloquialmente como fiebre rompehuesos por el dolor debilitante que puede causar, lo transmiten los mosquitos Aedes aegypti, que infectan a cientos de millones de personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los casos graves de dengue pueden ser mortales, y el año pasado murieron 6.297 personas a causa de la enfermedad en Brasil, el peor año en los registros, según datos de la OMS.

La bacteria Wolbachia impide que los mosquitos transmitan el dengue y otras enfermedades como el Zika o el Chikungunya, por lo que los funcionarios de salud pública liberan mosquitos criados en laboratorio e infectados con Wolbachia para que se reproduzcan con las poblaciones locales de mosquitos y transmitan la bacteria que bloquea la transmisión del virus.

El método ya ha protegido a más de 5 millones de personas en ocho ciudades brasileñas desde 2014, según el Ministerio de Salud de Brasil.

Con la puesta en marcha de Wolbito do Brasil, los vehículos cargados de mosquitos infectados pasarán por los focos de dengue y liberarán a los insectos pulsando un botón.

"La zona elegida dentro del municipio se basa en los casos de dengue, de modo que los barrios con mayor incidencia de personas que contraen dengue son los barrios prioritarios", explica la coordinadora regional de operaciones de Wolbito do Brasil, Tamila Kleine.

Con información de Reuters