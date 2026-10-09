El bloque de Unión por la Patria volvió a reclamar los fondos millonarios que Nación le adeuda a La Rioja

A raíz de la eliminación del punto de coparticipación en 1988 y tras las políticas de ajuste de Javier Milei, la provincia de La Rioja deja de percibir alrededor de $60.000 millones mensuales. Esto fue denunciado por el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, quien cuestionó al Gobierno nacional por la distribución de los recursos y advirtió sobre las consecuencias que la falta de transferencias tiene para las finanzas provinciales.

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Durante una entrevista con TN, Martínez sostuvo: "A La Rioja todos los meses le roban 60 mil millones de pesos que tienen que ver con el famoso punto de coparticipación que le quitaron a la provincia en el año 1988".

El diputado vinculó esa situación con las modificaciones históricas en el reparto de los fondos coparticipables y señaló que La Rioja continúa sin recibir una compensación equivalente por el porcentaje que perdió. Su planteo se suma a los reclamos que mantiene el Gobierno provincial ante la Nación por recursos que considera pendientes.

El reclamo de La Rioja por los fondos nacionales

La discusión gira alrededor del punto de coparticipación que, según recordó Martínez, fue eliminado en 1988. Desde entonces, la compensación correspondiente constituye uno de los ejes del reclamo financiero de La Rioja frente al Estado nacional.

De acuerdo con la estimación del legislador, la falta de esos recursos representa una pérdida mensual de $60.000 millones para la provincia. La cifra fue expuesta durante su entrevista como parte de una crítica más amplia al esquema de distribución de fondos entre la Nación y las jurisdicciones.

Martínez también comparó la situación riojana con la de Buenos Aires, provincia que, según afirmó, sufrió un desfinanciamiento de 20 billones de pesos. Con ambos ejemplos, buscó señalar las dificultades que atraviesan las administraciones provinciales para sostener sus cuentas.

En el caso de La Rioja, el Gobierno provincial sostiene que la falta de determinadas transferencias condiciona la disponibilidad de recursos para financiar obras públicas, servicios y otras obligaciones del Estado.

Las provincias advierten sobre sus dificultades financieras

El jefe del bloque de Unión por la Patria también se refirió a una reunión que mantuvo junto a otros dirigentes con ministros de Hacienda de distintas provincias. Según explicó, durante el encuentro se analizaron las dificultades presupuestarias de las jurisdicciones: "La semana pasada nos reunimos con los ministros de Hacienda de las provincias y plantearon un panorama desolador".

Entre los principales problemas mencionó las transferencias nacionales, el financiamiento de las cajas previsionales provinciales y los fondos destinados a la obra pública. Además, cuestionó el cumplimiento de los acuerdos relacionados con los sistemas jubilatorios de las provincias.

Las declaraciones se producen en la antesala del debate por el Presupuesto 2027, cuando las jurisdicciones buscan definir los recursos con los que contarán durante el próximo ejercicio. En ese escenario, el reclamo riojano por la compensación del punto de coparticipación vuelve a formar parte de la discusión sobre la relación financiera entre la Nación y las provincias.