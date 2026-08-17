Becas de Fundación YPF: una puerta de acceso a la universidad y al mundo de la energía

Acceder a una carrera universitaria no depende únicamente del rendimiento académico. Para muchos jóvenes, las condiciones socio-económicas, la falta de redes profesionales y las dificultades para conocer de cerca el mundo laboral pueden convertirse en obstáculos durante la formación. En ese contexto, el Programa de Becas de Fundación YPF propone un esquema de acompañamiento que combina asistencia económica, formación y vinculación directa con el sector energético.

La iniciativa busca promover el ingreso y la graduación de estudiantes de universidades públicas que cursan carreras relacionadas con el desarrollo energético y que atraviesan condiciones socioeconómicas desfavorables, pero cuentan con un desempeño académico destacado.

Para quién es la beca

La convocatoria 2026 de Becas Fundación YPF está dirigida a estudiantes argentinos de carreras estratégicas (ingenierías, tecnología, ciencias de la tierra y ambiental, entre otras) en universidades públicas de diez provincias seleccionadas. Aplica a ingresantes de hasta 24 años y alumnos avanzados con el 50% al 70% de la carrera aprobada (hasta 27 años). La inscripción es 100% virtual a través de su sitio web oficial y cierra el 8 de marzo de 2026.

Se otorgaron 50 becas renovables de $450.000 mensuales (abonadas en 9 cuotas de abril a diciembre). La selección pondera el mérito académico, la condición socioeconómica y la relevancia regional. El beneficio es incompatible con otras becas de estudio locales y permite trabajar de forma remunerada.

Una experiencia transformadora

En 2026 fueron abiertas nuevas becas para estudiantes de instituciones públicas de nueve provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria incluye carreras vinculadas con áreas como ingeniería, tecnología y ambiente, entre otras disciplinas relacionadas con los desafíos de la producción y el desarrollo energético.

Ines Cancela, ingeniera mecánica y electromecánica egresada de La Plata, tuvo durante toda su carrera la ayuda de la beca. “A lo largo de la beca tuve tres mentores, que aportaron de distinta manera y fue una experiencia super enriquecedora. Me dieron una mirada y aliento desde un lugar donde proyecto trabajar”, reflexionó.

La profesional remarcó que desde la beca le enseñaron “cómo fortalecer el perfil profesional y como formarse en función de ello”, y concluyó: “La Fundación YPF da becas porque son carreras que promueven al desarrollo de estas industrias, y sin estas carreras no podrían funcionar. Esto nos hace sentir que tenemos con qué aportar”.

Más que una beca económica

Cada estudiante seleccionado cuenta con un mentor profesional de YPF que pertenece a su misma disciplina. La función de estos referentes es acompañar al becario durante su carrera, orientarlo en su desarrollo académico y profesional.

El vínculo también busca generar un intercambio entre estudiantes y profesionales. Mientras los becarios reciben orientación y conocen experiencias concretas del ámbito profesional, los mentores desarrollan capacidades de liderazgo y acompañamiento.

Este modelo adquiere una relevancia particular entre quienes son los primeros integrantes de sus familias en acceder a la universidad. Actualmente, el 96% de los becarios son primera generación universitaria, un dato que muestra el impacto positivo del programa en jóvenes.

Conocer la industria desde adentro

A lo largo del año, los becarios participan de visitas y actividades en instalaciones de YPF, entre ellas yacimientos de Vaca Muerta, refinerías, Y-TEC, RTICs y otras unidades de la compañía. Estas experiencias les permiten observar procesos productivos, conocer tecnologías y entrar en contacto con profesionales especializados.

La propuesta busca que ese acercamiento tenga relación con las carreras que cursan los estudiantes y que puedan identificar de manera concreta cómo los conocimientos adquiridos durante la universidad se aplican en distintos ámbitos de la industria.

Para jóvenes que todavía no tuvieron contacto con el mundo laboral, estas experiencias pueden funcionar también como una primera aproximación a los desafíos, perfiles profesionales y posibilidades de desarrollo que ofrece el sector energético.

Los becarios acceden también a cursos de idiomas y talleres de habilidades blandas.

Un espacio para compartir

Cada año, la iniciativa reúne a estudiantes de diversas carreras y provincias junto a mentores y profesionales de la compañía, ofreciéndoles la oportunidad de intercambiar experiencias y conocer instalaciones clave del sector energético.

Durante estas jornadas se destaca el Ideaton, una competencia donde los becarios elaboran propuestas en equipo para resolver desafíos reales y concretos de la industria.

Con una marcada dimensión educativa y social, la propuesta busca garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos.