El Gobierno Quintela lanzó una promoción junto al Banco Rioja por el Mes de las Infancias: todos los detalles

En el marco del Mes de las Infancias, el gobierno Ricardo Quintela junto al Banco Rioja presentó un programa para acompañar a las familias a través de descuentos y promociones en tiendas de juguetes. La entidad financiera comunicó una iniciativa que no solo beneficiará a los hogares sino también a los comerciantes.

La propuesta comenzó este martes y se extenderá hasta el sábado 15 de agosto. Los comercios adheridos y distribuidos en todo el territorio provincial ofrecerán beneficios en compras realizadas a través de tarjetas de crédito y débito. Los clientes de la entidad financiera podrán disfrutar de un 30% de ahorro en locales de diversos rubros: jugueterías, indumentaria infantil, calzado, electrónica, bicicleterías, regalarías y librerías.

Esta propuesta especial para acompañar a las familias en el Mes de las Infancias tendrá algunos beneficios más. Quienes tengan tarjeta de crédito Mastercard Banco Rioja podrán financiar los regalos hasta en 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $25.000 por cuenta.

En el caso de los clientes que tengan Cuenta Sueldo en el Banco Rioja, la promoción contempla el ahorro del 30% con un tope de reintegro de $10.000 por cuenta. Tanto las familias como los comercios participantes de esta iniciativa pueden consultar las condiciones de la promoción en la página web oficial del banco: bancorioja.com.ar/beneficios/mes-de-las-infancias.

Programa de beneficios

En comunicación con Radio La Torre, el vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, explicó que el reintegro se acredita dentro de los cinco días posteriores a la operación. Además, expresó que en fechas especiales, "las promociones incrementan un poquito el consumo y los comerciantes lo están necesitando”. Becerra agregó que los comerciantes interesados en adherirse ya quedan registrados para ser parte de otras iniciativas comerciales. Por otra parte, les sugirió acercarse al Banco Rioja o indagar en la web oficia para obtener más información.

Promueven el consumo con beneficios para las familias y los comercios

Becerra señaló que desde la entidad financiera mantienen contacto con representantes del sector comercial y saben que existe preocupación por la caída del consumo. En ese sentido, sostuvo que muchas familias actualmente priorizan la compra de alimentos y otros gastos esenciales por sobre adquisiciones vinculadas al consumo personal. “En vez de comprar un perfume, se va a comprar alimento”, aseguró.

Al respecto, indicó que las promociones funcionan como un incentivo puntual para que las familias realicen compras vinculadas a la fecha festiva y, al mismo tiempo, para reactivar la actividad comercial. La propuesta no se limita a la Capital: Becerra remarcó que los clientes de toda la provincia pueden acceder a los beneficios, siempre que compren en comercios adheridos.