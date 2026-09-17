Banco Rioja: más de 3.800 personas ya reordenaron sus créditos para acceder a una tasa del 56%

Más de 3.800 personas se acercaron a Banco Rioja para reordenar sus créditos y acceder a una reducción en las tasas de interés, en el marco de las medidas implementadas por la entidad para aliviar el peso de las deudas de los empleados públicos y otros clientes. El vicepresidente del banco, Marcelo Becerra, destacó el impacto de la iniciativa y adelantó que analizan nuevas rebajas para acercar las condiciones de financiamiento a las que ofrece actualmente el Banco Nación.

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Una de las principales medidas consiste en una reducción de 20 puntos porcentuales sobre determinadas líneas de crédito, que permite llevar la tasa del 76% al 56%. Además, quienes opten por financiarse a 12 meses pueden acceder a una tasa inferior al 54%, según explicó Becerra en diálogo con Medios Rioja.

El funcionario señaló que la posibilidad de reordenamiento alcanza especialmente a empleados públicos y clientes que se encuentran al día con sus obligaciones, aunque también contempla alternativas para quienes registran atrasos. “Si yo, empleado público, tomé un crédito en enero a una tasa del 76%, hoy puedo ir al Banco Rioja a reordenar con una tasa del 56%”, explicó.

La medida también permite que quienes hayan realizado una reestructuración recientemente puedan volver a gestionar una mejora en las condiciones de su crédito, con una reducción de hasta 10 puntos porcentuales respecto de la financiación anterior.

Desde Banco Rioja remarcaron que el trámite no se realiza de manera automática, por lo que los interesados deben concurrir personalmente a las sucursales para solicitar el reordenamiento y evaluar las condiciones correspondientes. La mayor parte de la atención vinculada con préstamos se concentra en la Casa Central y el Anexo Belgrano.

Becerra también anticipó que el banco analiza nuevas modificaciones en las tasas de interés, con el objetivo de acercarlas a los niveles establecidos por el Banco Nación. Según explicó, el equipo técnico trabaja actualmente sobre la normativa y la metodología necesaria para implementar eventuales nuevas reducciones.

Ricardo Quintela endurece la pelea contra la usura

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que en la provincia fueron detenidos 10 prestamistas ilegales que amenazaban a sus deudores, en un contexto de creciente endeudamiento y morosidad que afecta a los hogares riojanos. Según señaló, cerca del 40% de la población de la provincia atraviesa situaciones de endeudamiento, mientras el Gobierno busca ofrecer alternativas para evitar que las familias recurran al crédito informal. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con la prensa nacional.

Frente a este escenario, la Provincia puso en marcha nuevas medidas para aliviar el peso de las deudas y facilitar el acceso a financiamiento en condiciones más accesibles para las familias riojanas.

Durante la entrevista, Quintela señaló que esta problemática afecta en particular a personas que carecen de la información suficiente sobre tasas y condiciones financieras. Para hacerle frente, remarcó el trabajo conjunto realizado entre la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia y la Justicia, destacando un operativo reciente en el cual las fuerzas de seguridad secuestraron cerca de 170 millones de pesos y más de 100 tarjetas de débito.

El mandatario profundizó en los mecanismos abusivos empleados por los prestamistas ilegales, señalando que solían hacer firmar documentos en blanco o retener tanto vehículos como escrituras de propiedades a modo de garantía. Posteriormente, esas firmas e instrumentos eran utilizados para reclamar por vía judicial montos que resultaban imposibles de saldar para los deudores.