Junto a empresarios y comerciantes, Kicillof criticó el modelo de Milei: “El desastre en la producción y el trabajo no es una casualidad”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este miércoles una reunión con representantes de los sectores productivos, comerciales y gremiales de Olavarría. Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal, el gobernador cuestionó con dureza las políticas del Gobierno nacional y aseguró que el "desastre que se ve en la industria, el comercio, el agro y la minería no es una casualidad".

"Es el resultado de las políticas de un Gobierno nacional que se propuso destruir la producción y el trabajo”, afirmó el mandatario durante el acto en que estuvo acompañado por ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente local, Maximiliano Wesner.

Kicillof, en esa línea, aseguró que la única novedad que trajo Milei "fue la rabia y la crueldad para llevar adelante su plan de ajuste", y detalló que en menos de dos años "se han perdido más de 200 mil puestos de empleo y se han derrumbado los salarios. Nosotros nos oponemos a este modelo de exterminio de la industria porque nuestro mandato es defender la salud, la educación, la producción y el trabajo".

El apoyo de la provincia a la producción

El mandatario provincial, junto al ministro de Trabajo de PBA, Walter Correa, visitó además la planta de Canteras Cerro Negro, dedicada a la fabricación de cerámicos, porcelanatos y ladrillos huecos. Allí dialogaron con los trabajadores sobre la difícil situación que atraviesa la empresa ante la fuerte caída del sector de la construcción.

Asimismo, el intendente Wesner remarcó la importancia del respaldo provincial y aseguró: “Estamos sufriendo las consecuencias de un modelo económico nacional que repercute muy negativamente en nuestra provincia y en Olavarría. Desde el municipio agradecemos al Gobierno provincial por fomentar estos espacios de diálogo para apoyar a nuestros productores y productoras".

Durante el cierre de la jornada, el gobernador Kicillof llamó a “ponerle un freno al ajuste el próximo 26 de octubre” y destacó que “la única fuerza política que no negocia sus principios ni se vende es Fuerza Patria”. Finalmente, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, el Gobernador recorrió las obras en ejecución de 20 nuevas viviendas en el barrio CECO III, que se sumarán a las 80 ya entregadas en el complejo, con una inversión total de $4.162 millones. La inversión que realiza la provincia, aseguraron, es para combatir la crisis habitacional que impera en todo el país.