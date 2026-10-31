Avanza la construcción del parque solar de Las Lomitas, que abastecerá a más de 25 mil hogares en Formosa

La construcción del parque solar de Las Lomitas continúa avanzando con trabajos en la infraestructura eléctrica, la apertura de caminos internos y el montaje de las estructuras que sostendrán los paneles solares. El proyecto, impulsado por la empresa privada MSU Green Energy, tendrá una capacidad instalada de 37 megavatios (MW) y busca abastecer de energía a más de 25 mil hogares de la región.

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El gerente de la compañía, Juan Pablo Martínez, explicó que, debido a la magnitud de la obra, su ejecución se desarrolla en distintas etapas. Actualmente, los trabajos comprenden tanto la construcción del parque como las instalaciones necesarias para conectarlo a la red eléctrica de Formosa.

En paralelo, avanzan los caminos internos y comenzó la instalación de las estructuras metálicas sobre las que se montarán los paneles fotovoltaicos. Una vez conectados, estos equipos permitirán generar electricidad para su incorporación al sistema provincial.

Una obra de 60 hectáreas

El parque solar se extenderá sobre un predio de 60 hectáreas, donde está prevista la instalación de más de 60.000 paneles solares, más de 700 estructuras de soporte y más de 140 inversores.

Según Martínez, la capacidad de generación prevista será equivalente al consumo de más de 25.000 hogares. El objetivo es suministrar energía a Las Lomitas y a otras comunidades cercanas, ampliando la disponibilidad de electricidad en la región.

El directivo también destacó que la infraestructura de distribución y transporte eléctrico existente en Formosa fue un factor que permitió avanzar con la conexión del emprendimiento. En ese sentido, señaló que este tipo de inversiones requiere contar con redes capaces de recibir y transportar la energía generada.

Empleo local y articulación provincial

Otro de los aspectos destacados por la empresa es la participación de trabajadores de la zona en las distintas etapas de ejecución. Martínez indicó que una parte importante de la mano de obra contratada corresponde a personal local, que recibe capacitación para desarrollar las tareas vinculadas con el proyecto.

De acuerdo con el gerente, esta modalidad permite que los conocimientos adquiridos permanezcan en la región y contribuye a movilizar la economía de Las Lomitas mediante la contratación de trabajadores y servicios.

Asimismo, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial durante el desarrollo de la obra. En particular, mencionó la articulación con REFSA y la Dirección de Infraestructura y Energía, entre otras áreas que brindaron asesoramiento y acompañamiento técnico.

El emprendimiento forma parte de las inversiones privadas en energías renovables que se desarrollan en Formosa. Una vez concluido, se espera que el parque aporte nueva capacidad de generación al sistema eléctrico provincial y contribuya al abastecimiento de hogares de Las Lomitas y localidades próximas.