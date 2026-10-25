Formosa avanza con el Parque Solar de Las Lomitas, que proyecta alcanzar los 37 megavatios

La construcción del Parque Solar de Las Lomitas continúa avanzando con la llegada de materiales y el inicio de la instalación de las estructuras que sostendrán los paneles fotovoltaicos. El proyecto, desarrollado por la empresa privada MSU Green Energy, apunta a alcanzar una potencia total de 37 megavatios (MW) y se integra a la expansión de las energías renovables en Formosa.

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Pese a las dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas, las tareas se mantienen en ejecución e incluyen trabajos de montaje y obras complementarias para conectar la futura generación solar con el sistema eléctrico provincial y nacional.

Uno de los avances recientes es el inicio del hincado, una etapa que consiste en instalar los perfiles metálicos que servirán de soporte para las estructuras de los paneles. Según explicó la empresa, antes de colocar los módulos fotovoltaicos es necesario completar trabajos de ingeniería y construcción que garanticen la estabilidad y el funcionamiento de las instalaciones.

Juan Pablo Martínez, gerente de Energías Renovables de MSU Green Energy, destacó la importancia de esta fase. “Detrás de cada parque solar hay una importante inversión, planificación y trabajo de ingeniería. En Las Lomitas iniciamos una etapa fundamental, con la instalación de las estructuras que sostendrán los paneles”, señaló.

El directivo también vinculó el avance del proyecto con las condiciones de infraestructura eléctrica disponibles en la provincia. En ese sentido, afirmó que la red existente permite generar condiciones para concretar inversiones privadas destinadas a ampliar la producción de energía renovable.

Obras para conectar el parque al sistema eléctrico

En paralelo con el montaje de las estructuras, continúan los trabajos necesarios para vincular el parque solar con la Estación Transformadora de Las Lomitas. La infraestructura contempla una nueva línea eléctrica de media tensión que permitirá transportar la energía generada e incorporarla al sistema interconectado.

Las tareas en marcha incluyen excavaciones, preparación de bases y montaje de armaduras de hierro. La siguiente etapa prevé el hormigonado de las bases para avanzar luego con la instalación de las columnas que sostendrán las instalaciones eléctricas.

Además, ya se dispone de la totalidad de los cables previstos para estos trabajos, mientras que la llegada de aisladores y herrajes está programada para continuar con el montaje.

Estas obras complementarias son necesarias para que la energía producida por el parque pueda incorporarse a la red. Por eso, el desarrollo del proyecto no depende únicamente de la instalación de los paneles solares, sino también de la infraestructura que permitirá transportar y distribuir la electricidad generada.

La infraestructura provincial y las inversiones privadas

El Gobierno de Formosa ejecuta la nueva línea de media tensión para conectar el emprendimiento con la Estación Transformadora local. De acuerdo con la información oficial, estas intervenciones forman parte de las inversiones públicas destinadas a fortalecer el sistema eléctrico provincial y ampliar su capacidad de transporte y distribución.

La infraestructura disponible constituye uno de los factores que permiten desarrollar proyectos privados de generación renovable, al ofrecer las condiciones necesarias para incorporar nueva energía a la red.

Con las distintas etapas previstas por MSU Green Energy, el Parque Solar de Las Lomitas alcanzará una potencia total proyectada de 37 MW. El emprendimiento forma parte de una expansión que también incluye los parques solares de Laguna Blanca y Pirané, desarrollados por la empresa Ambiente y Energía.

A estos proyectos se suma el parque solar que ya funciona en Ingeniero Juárez. Según los datos difundidos, cuenta con más de 25.000 paneles distribuidos en unas 30 hectáreas e inyecta 15 MW de potencia a la red nacional, con una capacidad de abastecimiento equivalente al consumo de aproximadamente 11.000 hogares.