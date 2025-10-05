Un ataque aéreo ruso contra Ucrania causa cinco muertos y daños en infraestructuras energéticas

Ataque ruso con drones y misiles en Leópolis

Por Andriy Perun y Dan Peleschuk

LEÓPOLIS, UCRANIA/KIEV, 5 oct (Reuters) - Rusia lanzó una lluvia de misiles y aviones no tripulados sobre Ucrania en un ataque masivo nocturno, informaron las autoridades el domingo, en el que murieron al menos cinco personas y se dañaron infraestructuras civiles, incluidas instalaciones energéticas, en varias regiones.

En las últimas semanas, Moscú ha intensificado sus ataques, en particular contra la red energética y los centros de producción de gas de Ucrania, a medida que se acerca el cuarto invierno de guerra y se estancan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates.

Cuatro de las víctimas de los ataques nocturnos eran miembros de una familia que murieron al quedar destruido su edificio de viviendas en la región occidental de Leópolis, fronteriza con Polonia, según la fiscalía local.

Un polígono industrial de la capital regional de Leópolis también fue pasto de las llamas y algunas partes de la ciudad se quedaron sin suministro eléctrico, dijo el alcalde Andriy Sadovyi, que había instado a los residentes a primera hora del domingo a permanecer en sus casas mientras las autoridades luchaban contra los múltiples incendios.

Un corresponsal de Reuters oyó explosiones en el cielo oscuro de la mañana mientras las defensas aéreas atacaban objetivos desde varias direcciones.

El ataque contra Leópolis fue el mayor de la guerra contra la región, dijo el gobernador Maksym Kozytskyi, añadiendo que en él participaron 140 aviones no tripulados y 23 misiles.

En Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, una persona murió y otras 10 resultaron heridas en un ataque combinado que dejó sin electricidad a más de 73.000 clientes, según el gobernador Iván Fedorov.

(Reportaje de Lidia Kelly en Melbourne, Andriy Perun en Lviv y Dan Peleschuk en Kiev; redacción de Dan Peleschuk; edición de Jamie Freed, Lincoln Feast y William Maclean)