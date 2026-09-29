Tras la inauguración de un polideportivo, al entrega de viviendas del Plan Angelelli junto a lotes con servicios, el gobernador Ricardo Quintela analizó las políticas anunciadas en contraposición con la gestión de Javier Milei. De cara a las elecciones del 2027, sostuvo que Argentina cuenta con recursos naturales para dar respuesta a la demanda de trabajo y los salarios dignos. “Tenemos que definir cuál es el camino que tenemos que transitar todos juntos. No es difícil poner un plato de comida en la mesa de los argentinos”, expresó durante la celebración del 162° aniversario del departamento Independencia.

{{{htmlAmp}}}

Quintela también apuntó contra “este modelo de país que nos tratan de imponer” y llamó a la participación de la comunidad frente a las dificultades que atraviesan las familias. “Necesitamos un pueblo que se ponga de pie, que levante los brazos, que nos ayude y que entre todos juntos podamos construir la Argentina que todos queremos y necesitamos”, sostuvo.

En este sentido, fue así que Quintela celebró la asistencia de estudiantes de 5to año del secundario y la inversión estatal clave que garantizó el nuevo Polideportivo José López, junto a la entrega de elementos deportivos y destacó las mejoras vinculadas al riego, la iluminación, la cancha y los vestuarios y adelantó que realizarán nuevos trabajos en la pileta del complejo deportivo. Según confirmó, esta última inauguración se concretará una vez finalizadas las mejoras.

Además desde el Gobierno provincial informaron que se entregarán elementos para la construcción de futuras viviendas y se planificarán avances para continuar con la instalación de servicios en lotes asignados en la zona.

162 años

“Nos place que las familias crezcan, que la comunidad crezca y que el departamento crezca, no solamente en obras y servicios, sino en forma individual, en cada una de las familias”, afirmó Quintela quien realizará un relevamiento en las localidades que integran el departamento Independencia para conocer las principales necesidades de cada comunidad. La iniciativa alcanzará cuestiones educativas y sanitarias, además de las necesidades particulares de las familias. El objetivo, según planteó el gobernador, es que el crecimiento del departamento no quede limitado a las obras y los servicios.

Primero se avanzará con el tendido eléctrico, luego con la obra de agua y finalmente se brindará asistencia económica para que las familias puedan iniciar la construcción de sus viviendas. En ese marco, confirmó además la continuidad del Plan Angelelli y remarcó la necesidad de acompañar el crecimiento de las familias del departamento.

Relevamiento en las localidades del interior

El intendente Claudio Akiki destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y sostuvo que su gestión se sostiene sobre cuatro principios: organización, austeridad, transparencia y trabajo. Entre los avances de la gestión municipal, resaltó las mejoras vinculadas al abastecimiento de agua en Patquía. “Hoy, en nuestra cabecera departamental, las 24 horas del día abrimos la canilla y tenemos agua”, sostuvo.

Akiki también informó que durante la jornada el departamento alcanzó su solución habitacional número 47. A su vez, destacó el acompañamiento a productores, la reparación de calles en distintas localidades y la conexión a internet de Paganzo.

Finalmente, presentó un plan estratégico y urbano para Patquía que contempla 40 lotes con servicios. “Cada obra que llevamos adelante tiene un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestra gente y que cada familia pueda proyectar su futuro aquí”, concluyó.