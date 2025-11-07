Redadas policiales contra la primera célula española de la banda Tren de Aragua

FOTO DE ARCHIVO. Una pegatina de Tren de Aragua en una viga de acero, mientras el Gobierno de Trump deporta a más de 200 venezolanos, presuntos miembros de la pandilla venezolana, a El Salvador, en Elmhurst, Nueva York, EEUU

ov (Reuters) -La policía informó el viernes de que había detenido a 13 personas acusadas de pertenecer a la primera célula de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua detectada en España, tras redadas en cinco ciudades.

El grupo Tren de Aragua, formado originalmente en prisiones venezolanas, se ha convertido en una de las redes delictivas transnacionales más violentas de Latinoamérica, vinculada a las drogas, el tráfico de seres humanos y la extorsión.

Este año, Estados Unidos la ha designado organización terrorista a nivel global, con el argumento de que su alcance trasciende sus fronteras.

La policía informó de que las detenciones habían tenido lugar en Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia, en el marco de una investigación sobre los presuntos esfuerzos del grupo por ampliar sus operaciones a España, donde los venezolanos constituyen una de las mayores comunidades de inmigrantes.

Los agentes se incautaron de drogas sintéticas, cocaína, una plantación de marihuana y dos laboratorios de producción de tusi, también conocida como cocaína rosa, sustancia con la que se sabe que la banda trafica.

La operación se produce tras la detención en Barcelona en 2024 del hermano del presunto líder de la banda, acusado de intentar expandir el grupo a España.

Con información de Reuters