Quintela pide una tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande y reclama que el acuerdo llegue al Congreso

El gobernador Ricardo Quintela encabezó en La Rioja una nueva jornada de trabajo para impulsar un régimen de tarifa eléctrica diferencial para los meses de mayor temperatura, una medida que busca reducir el impacto del costo de la energía sobre las familias y las actividades productivas del Norte Grande. El planteo apunta a que el beneficio tenga respaldo legal y permita garantizar condiciones tarifarias más accesibles para una región particularmente afectada por las altas temperaturas.

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Durante la apertura de la 59ª sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, Quintela cuestionó las políticas nacionales que, según planteó, trasladan a la ciudadanía responsabilidades que corresponden al Estado. En ese sentido, reivindicó el rol estatal para garantizar servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad, la justicia, el agua y la energía.

El mandatario riojano convocó además a los representantes de las diez provincias que integran el bloque regional a utilizar el Parlamento como una herramienta para fortalecer los reclamos comunes y "reconstruir la esperanza" de la sociedad argentina.

Un reclamo que busca llegar al Congreso

El costo de la electricidad durante los meses de calor volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Norte Grande. Las diez provincias de la región respaldaron el pedido de establecer un régimen tarifario diferencial y avanzar en una resolución que permita darle mayor fuerza institucional al reclamo.

La propuesta busca que el beneficio no quede sujeto a una decisión administrativa que pueda modificarse con el tiempo, sino que sea establecido mediante una ley del Congreso Nacional. El objetivo es otorgar previsibilidad a las familias y a los sectores productivos frente a los elevados consumos eléctricos que se registran durante el verano.

El reclamo se encuentra además vinculado con las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional sobre el régimen de zona fría, cuyos beneficios alcanzan actualmente a distintas provincias. Los gobernadores del Norte Grande buscan que cualquier modificación al esquema contemple también una tarifa diferencial para las regiones de temperaturas elevadas.

El costo de la energía y el impacto social

El planteo se da en un contexto de aumento del costo de la energía domiciliaria desde diciembre de 2023, luego de la reducción progresiva de subsidios nacionales. Relevamientos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) citados durante el encuentro señalaron que los incrementos acumulados de las facturas llegaron en algunas provincias a duplicar y hasta triplicar la inflación registrada durante el mismo período.

La discusión no se limita al impacto sobre los hogares. Durante el Parlamento también se planteó que el costo energético constituye un factor que condiciona la actividad industrial y productiva de las provincias del Norte Grande, en un escenario marcado por la caída de la actividad económica.

A esto se sumaron otros reclamos vinculados con el deterioro de las condiciones sociales, como el aumento de la demanda sobre los hospitales públicos, la pérdida de cobertura de salud privada y el crecimiento del endeudamiento de las familias, incluso para afrontar gastos esenciales como alimentos y servicios.

Una agenda regional

El Parlamento del Norte Grande reunió a representantes de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. En total, se presentaron 110 iniciativas entre leyes, declaraciones y resoluciones, de las cuales más de 90 llegaron al recinto para su tratamiento.

La agenda incluyó además temas relacionados con infraestructura, producción, energía, trabajo, educación, salud, ambiente, salud mental y prevención del suicidio. En ese marco, La Rioja buscó consolidar el reclamo por una tarifa eléctrica diferencial como parte de una agenda común de las provincias del Norte.

La intención es que el planteo deje de depender de compromisos políticos y pueda convertirse en una política establecida por ley, con condiciones específicas para una región donde las altas temperaturas generan un fuerte aumento del consumo energético durante los meses de verano.