Ricardo Quintela extendió por 60 días el congelamiento de tarifas en La Rioja: hasta cuándo rige

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, extendió por otros 60 días el congelamiento de las tarifas de cuatro servicios esenciales: transporte urbano de pasajeros, energía eléctrica, agua y saneamiento y conectividad. La medida rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026, con el objetivo de evitar nuevos aumentos sobre los gastos cotidianos de las familias riojanas.

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Durante este período, continuará sin modificaciones el valor del boleto del servicio urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo. En el caso de la energía eléctrica, las tarifas permanecerán congeladas en los valores vigentes al 30 de abril. La prórroga también alcanza a los servicios de agua y saneamiento y a la conectividad brindada por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.

La disposición incluye además una reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de las viviendas sociales dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Los valores abonados por las personas adjudicatarias tampoco podrán incrementarse durante los próximos 60 días.

Servicios esenciales sin aumentos

La decisión busca contener el impacto de los servicios básicos sobre los ingresos familiares en un contexto de dificultades económicas y sociales. El congelamiento alcanza prestaciones vinculadas a la movilidad cotidiana, el acceso a la energía y el agua y la conectividad, servicios que también resultan necesarios para estudiar, trabajar, comunicarse y acceder a trámites y prestaciones públicas.

En el caso del transporte, la medida apunta a sostener los traslados de trabajadores, estudiantes y jubilados, además de quienes necesitan movilizarse para acceder a servicios de salud o realizar trámites. La continuidad del congelamiento eléctrico, por su parte, busca evitar que el costo de una prestación indispensable genere una presión adicional sobre la economía de los hogares.

La medida da continuidad a las disposiciones establecidas mediante el Decreto Provincial N.º 617/26 y se enmarca en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos, prorrogada por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 10.843.

El decreto también instruye a los organismos y empresas prestadoras a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados. A su vez, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para sostener la medida y asegurar el funcionamiento de las entidades prestadoras.

De esta manera, el Gobierno riojano extiende hasta fines de octubre el esquema de tarifas congeladas y la reducción en las cuotas de viviendas sociales, con el objetivo de evitar que nuevos incrementos en servicios esenciales profundicen la presión sobre los ingresos de las familias.