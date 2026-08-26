Con apoyo de Quintela, Sanagasta prepara la visita de ONU Turismo con nuevas obras para potenciar su oferta

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con el intendente de Sanagasta, Luis Flores, para coordinar los preparativos ante la llegada de representantes de ONU Turismo, en el marco de la postulación de la localidad al programa Best Tourism Villages. Durante el encuentro también se avanzó en las obras previstas para fortalecer la infraestructura turística y urbana del departamento.

Al respecto, en su cuenta de X el mandatario riojano aseguró: "Sanagasta está viviendo un gran momento a partir de su postulación a los Best Tourism Villages de la ONU, y queremos aprovechar este impulso para seguir poniendo en valor sus atractivos".







"Por eso, me reuní con el intendente Luis Flores y el diputado provincial Federico Sbíroli para avanzar en las obras que vamos a realizar en el departamento. Vamos a poner en valor el Parque Temático de las Brujas y avanzar en la remodelación integral de la Plaza San Martín, fortaleciendo la infraestructura turística de Sanagasta", concluyó el mandatario.

Sanagasta busca aprovechar el impulso turístico

Flores explicó que la reunión permitió definir los detalles de la visita y avanzar sobre las intervenciones previstas en el Parque Temático Cueva de las Brujas y la plaza San Martín. El intendente destacó el entusiasmo de la comunidad y consideró que la postulación representa una oportunidad para posicionar a Sanagasta entre los principales destinos turísticos de La Rioja.

"La gente está muy contenta. Tenemos que aprovechar este envión turístico que estamos viviendo. Más allá de la postulación, nosotros ya nos consideramos ganadores por el pueblo que tenemos", expresó Flores.

El jefe comunal también remarcó que Sanagasta es uno de los destinos elegidos por las familias de la Capital durante los fines de semana y señaló que el municipio trabajará para mejorar los espacios y recibir a los visitantes.

Nuevas obras en la Cueva de las Brujas

Entre las principales intervenciones proyectadas se encuentra la puesta en valor del Parque Temático Cueva de las Brujas. El proyecto contempla la incorporación de nuevas figuras y la restauración de las que ya forman parte del atractivo.

Además, se prevé la construcción de balcones, pasamanos y puentes sobre los pequeños cursos de agua ubicados en el ingreso al sector de la Salamanca. Las obras también incluirán la ampliación de los baños públicos y la remodelación de la posta del parque.

Las intervenciones apuntan a mejorar las condiciones para quienes recorren el lugar y fortalecer uno de los espacios que forman parte de la propuesta turística de Sanagasta. Por otra parte, la plaza San Martín será remodelada de manera integral, como parte de las acciones acordadas entre el Gobierno provincial y el municipio para renovar espacios públicos y acompañar el crecimiento de la actividad turística.

La llegada de representantes de ONU Turismo y las obras proyectadas se presentan así como una oportunidad para que Sanagasta fortalezca su infraestructura y aproveche la postulación al programa Best Tourism Villages para consolidar su posicionamiento como destino turístico provincial.