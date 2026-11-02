Por el ajuste de Nación, desde Formosa advirtieron que el tope al subsidio de luz será de 500 kWh: quién debe anotarse

La Defensoría del Pueblo de Formosa advirtió sobre los nuevos límites nacional de consumo eléctrico subsidiado que regirán durante el verano y recordó qué usuarios deben inscribirse para acceder al beneficio nacional. Según el esquema actualizado por la Secretaría de Energía, los hogares de la provincia tendrán una bonificación sobre un consumo de hasta 500 kWh mensuales entre noviembre y abril, un período de alta demanda por las temperaturas elevadas.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 300/2026, que actualizó los bloques de consumo bonificado del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para contemplar las diferencias climáticas entre las regiones del país.

El organismo formoseño aclaró que quienes ya estaban registrados en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) tendrán sus datos migrados automáticamente. Por lo tanto, no necesitan volver a inscribirse ni iniciar un nuevo trámite, aunque se recomienda verificar que la información personal y del hogar esté actualizada.

Quiénes deben inscribirse para acceder al subsidio

De acuerdo con la información difundida por la Defensoría, sí deberán realizar la inscripción quienes nunca se hayan registrado y quienes recibían beneficios de programas cuyos datos no fueron migrados automáticamente, como el ex Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas de ANSES.

El trámite puede realizarse a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios o mediante el formulario de Subsidios Energéticos. La recomendación es revisar la situación particular de cada hogar y comprobar que los datos declarados sean correctos para evitar inconvenientes con el acceso al beneficio.

Cuántos kWh estarán subsidiados durante el verano

Los nuevos bloques establecen topes diferenciados según la clasificación climática de cada región. Para las zonas de clima muy cálido, como Formosa, los límites informados son los siguientes: de noviembre a abril, hasta 500 kWh mensuales con bonificación; de mayo a octubre, hasta 300 kWh mensuales con bonificación; en las zonas clasificadas como cálidas, el límite será de 300 kWh mensuales durante la mayor parte del año y aumentará a 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

La actualización alcanza, según la información difundida, a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias, entre ellas Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. El esquema busca contemplar las diferencias de consumo según el clima, aunque los nuevos límites abren interrogantes sobre su alcance en las provincias del Nordeste argentino, donde la refrigeración de los hogares puede elevar considerablemente la demanda eléctrica durante los períodos de calor intenso.

Por qué el tope genera preocupación en Formosa

Uno de los principales cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo está relacionado con la diferencia entre el consumo bonificado y la electricidad que necesitan algunos hogares durante el verano. Según el organismo, una vivienda que utiliza dos aires acondicionados de manera moderada puede consumir entre 700 y 800 kWh mensuales, o incluso más, durante los períodos de temperaturas extremas.

Con un límite bonificado de 500 kWh, ese hogar tendría entre 200 y 300 kWh por encima del bloque subsidiado. Ese excedente quedaría fuera de la bonificación nacional y se facturaría sin ese beneficio.

La situación cobra relevancia en Formosa, donde las altas temperaturas se extienden durante buena parte del año y el acceso a la red de gas natural es limitado, lo que aumenta la dependencia de la electricidad para refrigerar los ambientes.

Las críticas de la Defensoría y el alcance de Esfuerzo Formoseño

El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, cuestionó los nuevos límites por considerar que no alcanzan para cubrir las necesidades de consumo de los hogares del Nordeste. Además, recordó que entre 2022 y principios de 2024 existía un bloque estacional de hasta 650 kWh mensuales durante el verano para determinados usuarios de ingresos bajos y medios.

Gialluca también destacó el alcance del programa provincial Esfuerzo Formoseño, que, según informó el organismo, cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para hogares con consumos de hasta 700 kWh mensuales.

Este mecanismo provincial se suma al debate sobre el costo de las facturas eléctricas en el norte argentino, donde la demanda aumenta durante los períodos de calor extremo y los límites de bonificación nacional pueden quedar por debajo del consumo de muchas familias.

En ese contexto, la Defensoría puso el foco tanto en la necesidad de revisar los nuevos topes como en la importancia de que los usuarios verifiquen su situación registral para saber si deben realizar algún trámite.