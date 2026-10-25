Alivio al bolsillo: Formosa se consolida entre las provincias con las tarifas eléctricas más bajas del país

Formosa se encuentra entre las provincias con las facturas de electricidad más bajas del país para los usuarios que reciben subsidios, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora POLITIKÉ sobre la base de datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET.

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El informe tomó como referencia un consumo mensual de 265 kWh para usuarios subsidiados y registró una factura promedio de $36.366 en Formosa para octubre de 2026. La cifra se ubica por debajo del promedio nacional, que alcanzó los $63.332, en un contexto de nuevos incrementos tarifarios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación.

La diferencia entre ambos valores refleja el impacto de las políticas provinciales sobre el costo final que afrontan los usuarios residenciales alcanzados por los beneficios. Según el relevamiento, dos factores explican los menores montos registrados en Formosa: la aplicación del subsidio Esfuerzo Formoseño y la ausencia de impuestos y tasas provinciales en la factura eléctrica.

Esfuerzo Formoseño, una herramienta para reducir el costo de la energía

El primer factor es el subsidio Esfuerzo Formoseño, implementado por el Gobierno provincial y destinado a aliviar el costo del servicio eléctrico para los sectores de menores ingresos. De acuerdo con los datos difundidos por POLITIKÉ, el beneficio alcanza al 90% de los usuarios de las categorías registradas como de ingresos bajos y medios.

La asistencia se aplica sobre el valor agregado de distribución (VAD), el componente de la factura eléctrica determinado dentro de la provincia. Este mecanismo adquiere relevancia frente a los aumentos del precio de la energía definidos a nivel nacional.

Según el relevamiento, el VAD representa el 61% de la factura total para el segmento de usuarios considerado, por lo que la intervención provincial tiene un efecto significativo sobre el monto final que deben pagar los hogares beneficiados. De esta manera, el subsidio busca amortiguar parte del impacto de los incrementos tarifarios y sostener el acceso al servicio eléctrico para una amplia proporción de los usuarios residenciales de Formosa.

La factura eléctrica sin impuestos ni tasas provinciales

El segundo factor señalado en el informe es que Formosa no incorpora impuestos ni tasas provinciales en la factura de energía eléctrica, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones del país.

La estructura impositiva y los componentes tarifarios inciden en el costo final que pagan los usuarios, por lo que las diferencias entre provincias no dependen únicamente del precio de la energía, sino también de las políticas de distribución y de los cargos incluidos en las boletas.

En el caso formoseño, la combinación entre la asistencia provincial sobre el VAD y la ausencia de esos tributos contribuye a mantener una factura inferior al promedio nacional para el segmento analizado.

El relevamiento de POLITIKÉ se elaboró a partir de información del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, organismo dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Los valores corresponden a octubre de 2026 y utilizan un consumo mensual de referencia de 265 kWh para usuarios con subsidios.