El ajuste de Milei profundiza la crisis textil en La Rioja: quedan nueve empresas y se perdieron 612 empleos

La industria textil atraviesa una profunda crisis en La Rioja, con empresas que enfrentan dificultades para pagar salarios y trabajadores que temen por la continuidad de sus empleos. Según advirtió Pablo Luján, secretario de la Asociación Obrera Textil (AOT), actualmente quedan alrededor de nueve empresas del sector en actividad en la provincia, con unos 3.000 trabajadores, mientras que desde el inicio del gobierno de Javier Milei se perdieron aproximadamente 612 puestos laborales.

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En una entrevista con Radio La Torre, el dirigente sindical describió un escenario marcado por la caída de la actividad económica y la falta de perspectivas favorables para la industria. También cuestionó la ausencia de políticas de acompañamiento al sector y sostuvo que la situación actual está lejos de ser motivo de celebración para los trabajadores.

Uno de los principales problemas señalados por el gremio es la dificultad de algunas empresas para cumplir con sus obligaciones salariales. Luján mencionó el caso de Colortex, donde, según indicó, una quincena se está abonando en cuatro partes. La modalidad refleja las complicaciones financieras que atraviesan las compañías y el impacto que esa situación tiene sobre los ingresos de los empleados.

Incertidumbre por la situación de Hilados

La preocupación sindical también se concentra en Hilados, empresa que ingresó en concurso de acreedores. Luján explicó que este procedimiento limita las posibilidades de acceder a créditos y obliga a sostener el funcionamiento cotidiano con los recursos generados por la propia actividad.

En ese contexto, señaló que la firma depende de lo que produce y vende para afrontar sus compromisos, incluidos los salarios. El dirigente advirtió sobre el riesgo de que las dificultades se profundicen y mencionó la posibilidad de una eventual quiebra, aunque aclaró que ese desenlace no está determinado.

De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 320 trabajadores vinculados al gremio se encuentran atravesados por la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y la continuidad de sus fuentes laborales.

El panorama provincial se suma a las dificultades registradas en otros puntos del país. Como antecedente, Luján mencionó el cierre de dos plantas de TN Platex en Tucumán y los recortes de personal en Monte Caseros, Corrientes. Para el representante sindical, estos hechos no permiten anticipar una recuperación del sector en el corto plazo.

Negociaciones para sostener los puestos laborales

Frente a este escenario, la Asociación Obrera Textil mantiene conversaciones con las empresas para buscar alternativas que permitan preservar los empleos y evitar un deterioro mayor de la situación económica.

Luján señaló que los trabajadores están realizando esfuerzos para contribuir a la continuidad de las compañías, entre ellos aceptar el fraccionamiento de sus salarios. Al mismo tiempo, el gremio intenta encontrar un equilibrio entre las necesidades de los empleados y las posibilidades financieras de las firmas.

La incertidumbre también alcanza a los próximos compromisos laborales, especialmente el pago del sueldo anual complementario (aguinaldo) y las vacaciones. Según advirtió el dirigente, las dificultades que ya existen para abonar las quincenas generan dudas sobre la capacidad de las empresas para afrontar esas obligaciones.