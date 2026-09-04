Acuerdo sindical: el Gobierno de Quintela afrontará los salarios docentes de privados con una inversión de $13 millones en Chachos

En medio del ajuste nacional, La Rioja dio una nueva muestra de acompañamiento al salario de los trabajadores. Desde la provincia confirmaron que asumirán el pago del bono extraordinario de $50.000 en Chachos para los docentes del sector privado. Para esto, el gobierno riojano destinará aproximadamente $13.500.000 en beneficio de más de 250 educadores de gestión privada.

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Según informó el Ministro de Educación provincial, Ariel Martínez, el acuerdo paritario firmado con los gremios incluyó este pago en Chachos. La suma de $50.000, que se abonó a mediados de agosto, alcanzó a la totalidad de los empleados estatales, incluyendo a docentes, personal de Salud Pública y fuerzas de seguridad.

Aunque el bono para los educadores del sector privado aún no fue depositado, Martínez explicó que el retraso obedece a la verificación de datos para evitar cobros duplicados en el sector público y privado. "El Gobierno provincial nunca dejó a la gestión privada fuera de su análisis, siempre los acompañamos", dijo Martínez en medios locales.

Bonos que alivian el bolsillo

Tras el relanzamiento y la inyección de 4 mil millones de pesos en Chachos, desde el Centro Comercial de La Rioja confirmaron que el 80% de los locales ya recibió esta herramienta de consumo y aseguran que se siente el impacto en la actividad de la economía local.

En diálogo con Medios Rioja, el director del Centro Comercial, Juan Keulian, explicó que el primer pago de los bonos a los empleados públicos está teniendo un impacto principalmente en el rubro de alimentos, debido a que las familias destinan esos ingresos a cubrir deudas y necesidades urgentes.

La expectativa del sector comercial es que, una vez cubiertas las necesidades más urgentes, los consumidores puedan destinar parte de los Chachos a compras que actualmente permanecen postergadas.

La Rioja impulsa a los Chachos en Córdoba

El Gobierno de La Rioja incorporó al Grupo Dinosaurio a la red comercial que recibe Chachos. De esa manera los bonos continúan fortaleciendo su circulación, esta vez con la posibilidad de que se puedan usar en la provincia de Córdoba.

Quienes visiten la provincia vecina, podrán usar los Chachos en comercios mayoristas, locales de indumentaria y negocios de artículos para el hogar. Dentro de la red del grupo cordobés se encuentran establecimientos como Super Mami, Tiendas Vesta, Karmya y Centro Bridgestone.