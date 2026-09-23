Activá tu Escudo: cómo avanza la campaña de vacunación en las escuelas de La Rioja

El Gobierno de La Rioja avanza con el programa Activá tu Escudo, un operativo destinado a ampliar la cobertura de vacunación entre estudiantes de los niveles Inicial y primario de todo el territorio provincial. Con especial énfasis en siete departamentos, desde La Rioja confirmaron que ya tres departamentos alanzaron la meta en un 90%.

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El plan, impulsado desde los ministerios de Salud y Educación, está dirigido a la población infantil nacida en 2020 y 2021 que actualmente concurre a las salas de 4 y 5 años del nivel Inicial. Además contempla a los niños y niñas nacidos en 2015 que cursan entre 5.º y 6.º grado del nivel Primario.

Según datos oficiales del gobierno provincial, luego de 38 días de la implementación de "Activá tu Escudo", los indicadores mostraron un crecimiento sostenido en las poblaciones priorizadas. Entre la población nacida en 2020 y 2021, la cobertura pasó del 40% al 54%, lo que representa un aumento superior a 14 puntos porcentuales.

En relación a las infancias nacidas en el 2015, el indicador provincial confirmó que el aumento fue de alrededor de 10 puntos porcentuales, lo que significa actualmente la cobertura de las vacunas supera el 60% de la población.

Plan de vacunación por Departamentos

La campaña Activá tu Escudo tiene como objetivo ampliar la protección comunitaria frente a enfermedades inmunoprevenibles y reducir el riesgo de transmisión, especialmente hacia quienes pueden presentar mayor vulnerabilidad. En General San Martín se observó un aumento cercano a los 40 puntos porcentuales en una de las cohortes. Asimismo, entre la población nacida en 2015, Chamical alcanzó el 93%; Vinchina, el 97%; y Sanagasta, el 90%.

A los niños y niñas nacidos entre 2020 y 2021, se les aplican las vacunas correspondientes a la Varicela, Triple Viral (SRP); Triple Bacteriana Celular (DPT) y Poliomielitis (IPV o Salk).

En cambio, a las infancias nacidas en 2015, las dosis que se están aplicando corresponden al esquema obligatorio para la edad de 11 años: Triple Bacteriana Acelular, Refuerzo contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa; Vacuna contra el Meningococo y Vacuna contra el VPH.

El operativo se despliega por etapas e incluye un total de 253 escuelas riojanas. Tras los resultados en Chamical, Vinchina y Sanagasta las brigadas de salud y educación continúan recorriendo las escuelas de los siguientes departamentos priorizados: General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Independencia y la capital riojana. Cuando la institución educativa le informa a las familias qué día le toca a sus niños, lo que tienen que hacer es enviar a sus hijos con la libreta sanitaria o carnet de vacunación físico.