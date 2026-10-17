A 81 años de la masiva movilización, la juventud peronista de Tucumán conmemoró el Día de la Lealtad

La Juventud Peronista de Tucumán encabezó la conmemoración del 81° aniversario del Día de la Lealtad en la sede partidaria de San Miguel de Tucumán. Durante el encuentro, dirigentes del espacio llamaron a las nuevas generaciones a asumir responsabilidades políticas e institucionales y a participar activamente en la construcción de una provincia y un país mejores.

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La actividad fue encabezada por el gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista distrito Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien destacó la participación juvenil y la importancia de fortalecer el trasvasamiento generacional dentro del movimiento. “La juventud no es el futuro, es el presente, pero también va a ser el futuro. Por eso los jóvenes tienen que ser verdaderamente protagonistas”, sostuvo el mandatario.

Uno de los ejes centrales del acto fue la participación juvenil y la renovación dirigencial dentro del movimiento. En ese marco, se destacó la importancia de que los jóvenes asuman un papel activo tanto en la militancia como en los espacios de decisión política.

En esa línea, remarcó que las nuevas generaciones cuentan con formación, experiencia y compromiso social para contribuir al desarrollo de sus comunidades. “Hay jóvenes que son estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, con capacitación profesional, experiencia, solidaridad y un sentido social muy profundo en cada una de las localidades”, expresó.

Además, planteó que la gestión pública debe priorizar el bienestar de la población por encima de las diferencias partidarias. “A los jóvenes, al margen de saludarlos en el Día de la Lealtad, les pedí que verdaderamente sean protagonistas, que ayuden, acompañen y estén a la par de todos aquellos compañeros que tengan como único objetivo trabajar para mejorar la calidad de vida de los tucumanos”, manifestó.

Durante la conmemoración, también se hizo hincapié en la responsabilidad de gobernar para el conjunto de la sociedad. “Nosotros gobernamos para el 100% de aquellos que habitan esta hermosa tierra que se llama Tucumán”, afirmó el gobernador. Frente a las dificultades económicas y sociales, agregó: “En la Argentina nadie se va a salvar solo. Acá lo sacamos entre todos o no la saca nadie”.

La juventud

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo valoró el compromiso de la juventud y su aporte a la construcción política. “En el peronismo, la juventud peronista es protagonista, es esa juventud que quiere construir, no destruir. Nosotros somos un espacio que genera esperanza, que genera solidaridad, y aquí está demostrado”, expresó.

Acevedo también destacó la importancia de combinar la experiencia de los dirigentes con la mirada de las nuevas generaciones. “Es una conjunción de nuestra experiencia con la fuerza, la sapiencia y la mirada de los jóvenes”, señaló, al referirse al papel de la militancia juvenil en el movimiento.

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Darío Monteros, vinculó la convocatoria con la renovación de los cuadros dirigenciales. “Este trasvasamiento generacional que necesita el peronismo lo vamos a hacer con los jóvenes”, afirmó. También destacó la participación registrada durante el acto y la vigencia del movimiento.

Escuchar a las nuevas generaciones

La presidenta de la Juventud Peronista de Tucumán, Florencia Villagra, subrayó que la participación juvenil debe ir más allá del acompañamiento y contribuir a reconocer las demandas de su generación.

“Parte de este proceso político y también del deber de la juventud es poder no solamente acompañar, sino también interpretar esas necesidades que conocemos porque nos pasan a nosotros”, sostuvo. Asimismo, señaló que la renovación dirigencial requiere el trabajo conjunto y el acompañamiento entre las distintas generaciones.

La conmemoración del Día de la Lealtad recordó el acontecimiento histórico del 17 de octubre de 1945, una fecha central para la identidad del peronismo. Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación de los jóvenes tanto en la vida partidaria como en las responsabilidades institucionales de Tucumán.