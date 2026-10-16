Con una masiva movilización, Tucumán se sumó a la Marcha Federal Universitaria: todos los detalles

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, desde Tucumán reclamaron por el cumplimiento de la ley de financiamiento de las universidades nacionales y la defensa de la educación pública y gratuita. La provincia también ratificó su rechazo a un Presupuesto nacional que no contemple las partidas para las universidades y las personas con discapacidad.

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En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a las negociaciones entre los bloques legislativos para acordar el temario de la jornada. “Yo también tengo la misma expectativa que todo el mundo. Hoy todos los bloques están conversando. Hoy se sigue acordando un temario”, expresó.

Al referirse a la Ley de Discapacidad, el gobernador recordó que la norma se encuentra vigente y reclamó que el Gobierno nacional garantice su aplicación. También sostuvo que las personas con discapacidad deben recibir la atención y el acompañamiento correspondientes.

En cuanto al financiamiento universitario, señaló que el tema ya fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y que actualmente se encuentra judicializado. “Ya las universidades por ley tienen el financiamiento, ya tanto en Diputados hemos votado el financiamiento universitario, en Senadores hemos votado el financiamiento universitario, y esto ya está en el Poder Judicial”, afirmó.

Jaldo pidió que el tratamiento de estas cuestiones se mantenga al margen de las disputas partidarias. “Por eso, en estos momentos, los diferentes bloques están intentando acordar un temario que sea positivo para la gente, y son temas que hay que despolitizarlos totalmente. No hay que permitir que nadie quiera sacar ventaja de estos temas que son tan sensibles, como es que nuestros jóvenes puedan estudiar. Con la educación pública y la salud pública. Que quienes tienen una discapacidad puedan ser atendidos y hay una ley vigente”, sostuvo.

El mandatario también fijó una posición sobre el debate presupuestario y confirmó que Tucumán no acompañará el proyecto nacional si no incorpora los recursos previstos para las universidades y las personas con discapacidad.

“Hemos votado por el financiamiento de las universidades. Es más, yo he sido muy claro, no vamos a aprobar el Presupuesto de la Nación si no incluye el presupuesto para los discapacitados, que lo fija la ley. Tampoco vamos a votar si no fija o no incluye la ley del financiamiento de las universidades. En esto hemos sido muy claros y muy contundentes”, remarcó.

El respaldo de Tucumán a la Marcha Federal Universitaria

Las declaraciones del gobernador coincidieron con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo por el financiamiento de las casas de altos estudios. Jaldo expresó su respaldo a la movilización y destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación superior sin diferencias económicas ni geográficas.

“Yo creo que es importante que los estudiantes, como lo hicieron toda la vida, lucharon por los derechos de los estudiantes para que tengamos una educación pública a la altura de las circunstancias, y que todos los argentinos, sin distinción de situaciones económicas, sin distinción de lugares donde vivan, tengan un acceso a las universidades”, manifestó.

El mandatario sostuvo que el presupuesto universitario debe permitir afrontar los salarios docentes, acompañar a los estudiantes y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones.

En ese marco, destacó la inversión provincial destinada al boleto educativo, que alcanza a estudiantes de distintos niveles. “En ese sentido, provincia de Tucumán, estamos haciendo una inversión muy importante, en los boletos universitarios donde estamos aportando casi 4000 millones de pesos mensualmente, para que no solo los universitarios, sino también los secundarios, los primarios, puedan concurrir tranquilamente a sus establecimientos educativos sin pagar un peso de transporte”, afirmó.

Durante sus declaraciones, el gobernador también se refirió a las iniciativas vinculadas con la regulación de la venta de tierras argentinas a ciudadanos extranjeros. En ese punto, expresó su rechazo a que las propiedades rurales puedan venderse sin límites, aunque diferenció esa situación de las inversiones productivas.

“Creo que todos los argentinos nos oponemos a que las tierras argentinas puedan ser vendidas sin límite a personas de otros países”, sostuvo. Y agregó: “A los que vengan a invertir hay que ponerles alfombra roja. Ahora, los que vienen a llevarse pedazos de nuestra tierra, no hay dudas que no hay duda que permitirles”.