Por los 145º años de Villa Unión, Quintela anunció nuevas obras para fortalecer la salud, cultura y el deporte

El gobernador Ricardo Quintela anunció un conjunto de obras públicas en Villa Unión, una localidad riojana que está próxima a cumplir 145 años. La misma impulsará obras que fomentarán el encuentro, el deporte, la cultura y la salud para todos los riojanos de la zona.

"Seguimos trabajando juntos. Repasamos los proyectos de infraestructura que muy pronto estarán al servicio de las vecinas y vecinos en un nuevo aniversario de Villa Unión", detalló el gobernador riojano quién destacó la presencia de Hugo Páez, intendente del departamento de Felipe Varela junto al legislador provincial Antonio Massud.

"Entre las inauguraciones más esperadas, vamos a habilitar el nuevo albergue deportivo para fortalecer el encuentro de los jóvenes, pondremos en valor el histórico edificio del ex Correo Argentino para transformarlo en un centro cultural abierto a la comunidad, y dejaremos inaugurado el Centro de Salud de Los Palacios, garantizando más y mejor atención primaria de salud para la zona", detalló el mandatario provincial.

"Entendemos la gestión pública desde la cercanía y el compromiso: estar presentes donde hace falta, escuchar y concretar las respuestas que cada riojana y riojano necesita", concluyó Quintela quién reafirmó la importancia del la acción estatal en el acceso a derechos y en la reactivación de la economía.

Más obra pública en la provincia

El anunció en Villa Unión se vincula con otros proyectos que ya está impulsando la provincia, tales como la limpieza y el desmalezamiento del predio del Club Social y Deportivo 13 de Enero. Con esta obra se busca sentar las bases para transformar el lugar en un nuevo punto de encuentro barrial, con actividades vinculadas al deporte, la recreación y la participación comunitaria.

A través del programa Manzanas Saludables, y en coordinación con el Instituto de Servicios Ambientales, vecinos, organizaciones sociales y distintas áreas del Estado, se contempla la incorporación del barrio al programa de Deporte Social, una iniciativa que ya se desarrolla en otros sectores de la provincia y que promueve espacios para escuelas de fútbol infantil, tanto femenino como masculino.

Durante la jornada, representantes del Gobierno provincial y referentes de la comunidad recorrieron el lugar para definir los próximos pasos de la recuperación. También se realizó un relevamiento de la infraestructura eléctrica y de las necesidades de iluminación, con la participación de personal de EDELAR.

Un predio que vuelve a estar al servicio del barrio

La puesta en condiciones del predio permitirá avanzar posteriormente con nuevas intervenciones para convertirlo en un espacio preparado para recibir actividades deportivas y recreativas. Para quienes forman parte del club y de la comunidad, la recuperación representa además la posibilidad de que un lugar que había quedado relegado vuelva a ser utilizado por las familias del barrio.

“Hoy nos nace de nuevo la esperanza. Queremos que los que vienen por detrás tengan más oportunidades que nosotros”, expresó a medios locales Matías Perea, integrante del Club Social y Deportivo 13 de Enero.

El deporte como herramienta de inclusión

El barrio se suma así a una red de espacios donde el deporte social funciona como una herramienta de integración y participación. La propuesta apunta especialmente a generar oportunidades para niñas, niños y adolescentes mediante actividades que también permitan fortalecer los vínculos comunitarios.

En el proyecto participan, además, la Mesa de Barrios Populares y Universidad Popular La Rioja, junto con vecinos y organizaciones que intervienen en la planificación de las distintas iniciativas.

Desde el Centro Vecinal del barrio también destacaron el acompañamiento recibido para avanzar con la recuperación del predio. Su presidenta, Hilda Fernández, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones y las familias de la zona.

El titular del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albrecht, sostuvo que la experiencia demuestra la importancia de que las políticas públicas se construyan a partir de las necesidades planteadas por las propias comunidades.

La recuperación del predio del 13 de Enero representa así un nuevo paso para convertir un espacio que permanecía sin uso en un lugar destinado al encuentro, el deporte y la recreación, con participación activa de los vecinos y acompañamiento de distintas áreas del Estado provincial.