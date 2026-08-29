Potenciar el turismo: La Rioja participará en una nueva edición de Travel Sale con más de 100 firmas de todo el país

A través del concurso organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), La Rioja participará en una nueva edición de Travel Sale con más de 100 firmas de todo el país. El evento de turismo online que se desarrollará del 24 al 30 de agosto tendrá promociones, descuentos y opciones de financiación para viajar.

En esta oportunidad, 11 agencias riojanas permitirán al sector turístico provincial ampliar su alcance, acceder a nuevos públicos y fortalecer su presencia en el mercado digital, al tiempo que se continúa posicionando a La Rioja como un destino para disfrutar durante todo el año.

Las empresas locales participantes son Sulpayki Viajes y Turismo, Travel Git, Torrontes Turismo, Corona del Inca, Gisol Viajes y Turismo, El Gran Valle Turismo, Wayra EVT, Petra Viajes, Etérea Viajes y Turismo, Saurus Expediciones y Orozco Viajes y Turismo.

Clasificación turística

Las propuestas estarán organizadas en distintas categorías entre ellas Sol y Playa; Ciudades y Escapadas; Naturaleza y Aventura; y Gastronomía, Vino y Cultura, con alternativas destinadas a diferentes perfiles de viajeros.

La participación continua visualizando la oferta turística riojana y fortaleciendo a las empresas locales, mediante espacios de promoción y comercialización que amplían las posibilidades de llegar a nuevos mercados y potenciales visitantes.

Sabores gastronómicos

La gastronomía de La Rioja busca ganar protagonismo dentro de la oferta turística provincial con nuevas herramientas destinadas a mejorar la calidad de los establecimientos y, al mismo tiempo, poner en valor los productos, sabores y conocimientos que forman parte de la identidad local.

En ese marco, la Secretaría de Turismo presentó la Guía de Gestión de la Calidad Turística en Establecimientos Gastronómicos y el catálogo “Sabores Riojanos”, dos propuestas que apuntan a profesionalizar el sector y convertir la gastronomía en una parte central de la experiencia de quienes visitan la provincia.

Por un lado, brindar herramientas para ordenar y mejorar los procesos de trabajo en restaurantes y emprendimientos gastronómicos. Por otro, recuperar y visibilizar preparaciones, productos y saberes vinculados con las distintas regiones de La Rioja. La Guía de Gestión de la Calidad Turística fue diseñada para ofrecer criterios comunes a los prestadores gastronómicos y promover procesos de mejora continua.