Yipio destrozó a Solange tras perder la final de Gran Hermano: "No quisiera..."

Yipio rompió el silencio después de la final de Gran Hermano y no esquivó ningún tema. La humorista, que se quedó con el segundo puesto del reality en una definición resuelta voto a voto, habló por primera vez en televisión sobre la derrota y sobre su relación con la mujer que se llevó el premio mayor. Sus palabras generaron repercusión inmediata.

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La exparticipante se conectó de manera virtual con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV, y conversó con el conductor y con el equipo de panelistas que hoy integra el programa. Lejos de mostrarse golpeada por el resultado, hizo un balance positivo de su paso por la casa más famosa del país.

Yipio se refirió a Solange.

Una definición al rojo vivo

La final fue una de las más parejas que se recuerdan. Durante casi dos semanas, las dos finalistas acumularon mensajes de apoyo de sus seguidores y el desenlace se mantuvo abierto hasta el último momento. Finalmente, Solange se impuso por un margen mínimo y Yipio tuvo que conformarse con el subcampeonato.

Consultada sobre cómo vivió la derrota, la humorista reconoció que presentía el resultado, aunque aseguró que el cariño del público le cambió el ánimo por completo. "La gente no para de darme amor. Gran Hermano me dio todo lo que entré a buscar, tenía la sensación de que no iba a ganar, pero cuando vi mi fandom se me pasó la tristeza", expresó.

Su comunidad de seguidores, una de las más numerosas y activas de esta edición, fue clave para llevarla hasta la instancia decisiva.

Siete meses de guerra

La rivalidad entre ambas fue uno de los ejes del programa. Prácticamente cada semana surgía un nuevo cruce entre Yipio y Solange por distintas situaciones vinculadas con la convivencia y el juego. Por eso, cuando le preguntaron por su contrincante, la respuesta fue contundente.

"Fueron 7 meses que pasé peleando, no quisiera ver nunca más a Sol, quiero que sea exitosa y feliz, pero lejos mío", disparó sin rodeos, dejando en claro que la tensión no terminó con el cierre del reality.

Lo que viene

Con la exposición que le dejó Gran Hermano, todo indica que Yipio anunciará nuevos proyectos en las próximas semanas. Antes de entrar a la casa, ya tenía un recorrido en el mundo del humor, con shows de comedia que contaban con un público propio. Además, sus redes sociales se convirtieron en una plataforma de enorme alcance para impulsar cada uno de sus próximos pasos.