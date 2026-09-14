De dónde es Yipio, participante de Gran Hermano 2026: quién es y curiosidades de su vida

Yipio construyó su carrera artística sobre los escenarios de stand up, una actividad que descubrió después de haber considerado dedicarse a la actuación

Yipio se convirtió en una de las grandes protagonistas de Gran Hermano Generación Dorada y llegó a la instancia final con un fuerte respaldo de los seguidores. La participante uruguaya llamó la atención desde su ingreso por su humor, sus historias personales y una particular manera de vivir la experiencia dentro de la casa.

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Quién es Yipio, la participante de Gran Hermano 2026

Yipio es una comediante uruguaya que encontró en el stand up su principal forma de expresión. Su vínculo con el humor comenzó años antes de ingresar a Gran Hermano, una experiencia que decidió afrontar como un desafío personal y también como una oportunidad para sumar nuevas historias a su carrera.

Durante su presentación para el reality, explicó que llevaba varios años dedicada a la comedia y destacó las posibilidades que le brindaba su profesión. “Hace nueve años que hago comedia, tengo el mejor trabajo del mundo, me pagan por hacer reír la gente y por hablar de sexo y cosas que nos pasan a todos, cosas de la edad. De todo un poco”, expresó.

Además, contó que inicialmente había pensado en dedicarse a la actuación, pero encontró su verdadera vocación sobre un escenario de stand up. “Lo encontré de casualidad y me gustó. Quise ser actriz pero no me llenaba y una vez que me subí al escenario a hacer stand up pude decir ‘esto es lo mío’”, relató durante su casting.

De dónde es Yipio, finalista de Gran Hermano

Yipio es uruguaya y llegó a la casa de Gran Hermano con una meta muy clara: aprovechar la exposición del programa para vivir una experiencia diferente después de cumplir 40 años.

En su presentación también dejó en claro la importancia que tenía este desafío para su carrera artística. Según explicó, permanecer dentro de la casa podía aportarle nuevas situaciones y experiencias para incorporar posteriormente a su material de stand up.

Su objetivo no era solamente competir, sino también animarse a hacer algo completamente diferente. En ese sentido, definió su ingreso al reality como una posibilidad de “hacer cosas nuevas después de cumplir cuarenta años”.

La participante también manifestó desde el comienzo una ambición concreta respecto del certamen. “Me encantaría ser la primera gorda uruguaya que gane ‘Gran Hermano’”, aseguró en su presentación.

Yipio y su experiencia dentro de la casa

La finalista nació en Uruguay y decidió aceptar el desafío de ingresar al reality después de cumplir 40 años.

En las últimas semanas de Gran Hermano Generación Dorada, Yipio aprovechó una participación en el streaming room para hacer un balance de su recorrido y contar qué momentos quería conservar de la experiencia.

En esa charla destacó especialmente el vínculo construido con Titi, Cola y Charlotte. “Nos re divertimos y la verdad que me encanta. Me encanta poder disfrutar el último tiempo en la casa”, explicó, al remarcar que buscaba quedarse con los recuerdos positivos de su paso por el programa.

La finalista también reconoció que la convivencia tuvo momentos difíciles, aunque manifestó su intención de darles un lugar secundario frente a todo lo vivido. Para Yipio, la experiencia dentro del reality estuvo marcada por los vínculos y las situaciones que difícilmente puedan reproducirse fuera de la casa.

Yipio, favorita en las encuestas de Gran Hermano

A pocas horas de la definición, Yipio aparece como la principal favorita en una encuesta difundida por GH Trivia durante el domingo 13 de septiembre. La medición, realizada entre seguidores de Gran Hermano, la ubica con el 57,9% de los votos. Detrás aparecen Sol, con 28,1%, y Charlotte, con 14%.

Los números muestran una amplia ventaja para la participante uruguaya, aunque no representan el resultado oficial. La ganadora de Gran Hermano 2026 se conocerá este lunes 14 de septiembre, cuando Santiago del Moro anuncie los porcentajes definitivos durante la gran final.