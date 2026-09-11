Quién gana la final de Gran Hermano del lunes 14 de septiembre 2026, según las encuestas

La edición de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una semana decisiva, con las tres finalistas ya definidas y una serie de galas que marcarán el cierre del reality de Telefe. Las encuestas en redes sociales anticipan quién podría quedarse con el tercer puesto y abandonar la casa este lunes.

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Gran Hermano Generación Dorada: cómo será la gran final

El lunes 14 de septiembre comenzará la instancia final de Gran Hermano Generación Dorada, conducido por Santiago del Moro. La gala tendrá como principal objetivo definir cuál de las tres participantes ocupará el tercer lugar de la competencia.

La concursante que reciba la menor cantidad de apoyo en esta etapa deberá abandonar la casa y quedará automáticamente fuera de la pelea por el título. De esta manera, se convertirá en la primera integrante del podio de esta edición.

La definición tendrá además una particularidad histórica para el formato en Argentina: la final estará integrada exclusivamente por mujeres. Con las tres participantes ya confirmadas, la expectativa está puesta ahora en conocer quién logrará avanzar hasta la última instancia.

Charlotte Caniggia, tercera según las encuestas de Gran Hermano 2026

De acuerdo con la encuesta publicada por la cuenta de X GH Encuestas, Charlotte Caniggia sería la próxima eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. El relevamiento la ubica en el tercer puesto, con el 16,3% de los votos registrados.

El resultado de esta medición posiciona a Charlotte por detrás de sus dos competidoras y anticipa que su recorrido dentro del reality podría finalizar durante la gala del lunes. Sin embargo, se trata de una encuesta realizada en redes sociales y no del resultado oficial de la votación de Telefe.

La tendencia también genera expectativa porque la participante llegó a la última etapa de una edición marcada por diferentes estrategias, alianzas y cambios en la convivencia.

Charlotte Caniggia sería la próxima eliminada de Gran Hermano Generación Dorada según las encuestas en redes sociales

Fefe Bongiorno coincide sobre quién se va de Gran Hermano

Otra de las encuestas que comenzó a circular en redes sociales también señala a Charlotte Caniggia como la participante que finalizaría en el tercer lugar. El relevamiento realizado por Fefe Bongiorno coincide con la tendencia mostrada por GH Encuestas.

De confirmarse este escenario durante la gala del lunes 14 de septiembre , Charlotte quedaría fuera de la disputa por el campeonato y el mano a mano definitivo quedaría entre Solange y Yipio .

y el mano a mano definitivo quedaría entre y . La coincidencia entre ambas mediciones refuerza la expectativa en torno a la definición, aunque las encuestas de redes funcionan únicamente como una referencia sobre las preferencias de los usuarios y no permiten anticipar con certeza el resultado oficial.

Las encuestas de Fefe Bongiorno y GH Encuestas coinciden sobre quién dejaría la casa

Cuándo es la próxima gala de Gran Hermano

La definición del tercer puesto será el lunes 14 de septiembre, cuando comenzará formalmente la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. Esa noche se conocerá cuál de las tres finalistas abandona la casa y quiénes serán las dos participantes que continuarán en carrera por el título.

El martes 15 de septiembre, en tanto, tendrá lugar una gala debate con la participante que termine en el tercer lugar. Allí se repasarán los principales momentos de su estadía, las decisiones tomadas durante el juego y los acontecimientos que marcaron su participación en el reality.

La temporada entrará así en su tramo definitivo, con Solange y Yipio como posibles protagonistas del duelo final si se cumple la tendencia de las encuestas y Charlotte queda finalmente en el tercer puesto.