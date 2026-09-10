Quién gana la final de Gran Hermano 2026, según las encuestas

La gran final de Gran Hermano 2026 ya tiene a sus tres protagonistas definidas y las encuestas comenzaron a marcar tendencias entre las favoritas del público. Tras la eliminación de Luana Fernández, Charlotte Caniggia, Yipio y Sol Abraham se preparan para la última etapa del reality.

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Gran Hermano 2026: quiénes son las tres finalistas

La gala de eliminación de este miércoles 9 de septiembre definió una nueva salida y dejó conformado el podio femenino de esta edición. La placa había quedado integrada por Sol Abraham, Gisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Charlotte Caniggia.

Luego de las salvaciones de Solange y Charlotte, la definición quedó entre Luana y Yipio. Finalmente, Santiago del Moro comunicó que Luana Fernández debía abandonar la casa, convirtiéndose en la última eliminada antes de la gran final.

Encuesta de Gran Hermano: quién es la favorita para ganar la final

La despedida estuvo marcada por la emoción. La influencer reaccionó con tristeza al conocer el resultado y expresó: “Ay, qué dolor”. Poco después, la voz del Big se dirigió a ella y le dijo: “Te voy a extrañar mucho”. Luana respondió entre lágrimas: “Yo también te voy a extrañar. Voy a extrañar esta casa”.

Tras su salida, Solange y Yipio también se mostraron conmovidas, mientras que Yipio agradeció a sus seguidores por el acompañamiento durante su paso por el programa.

Encuesta de Gran Hermano: Yipio aparece como favorita

Con la definición cada vez más cerca, las encuestas en redes sociales comenzaron a funcionar como un termómetro del apoyo de los fanáticos de Gran Hermano .

en redes sociales comenzaron a funcionar como un termómetro del apoyo de los fanáticos de . Según el relevamiento publicado por GH Encuestas en X , Yipio es actualmente la participante que reúne mayor respaldo. La jugadora alcanza el 55,7% de intención de voto positivo , posicionándose por encima de sus compañeras.

en , es actualmente la participante que reúne mayor respaldo. La jugadora alcanza el , posicionándose por encima de sus compañeras. Este resultado ubica a Gisela “Yipio” Pintos como una de las principales candidatas a quedarse con el título, aunque las encuestas realizadas en redes sociales no representan necesariamente el resultado oficial de la votación.

Sol Abraham y Yipio, las dos participantes que lideran las encuestas

Sol Abraham lidera otra encuesta para ganar Gran Hermano

El panorama cambia al observar la encuesta realizada por Fefe Bongiorno . En este caso, la participante que aparece en el primer puesto es Sol Abraham , quien concentra un 61,3% de los votos positivos .

. En este caso, la participante que aparece en el primer puesto es , quien concentra un . La diferencia entre ambos relevamientos demuestra que la definición de Gran Hermano 2026 todavía presenta un escenario abierto. Mientras Yipio lidera una medición, Sol obtiene una ventaja considerable en otra, por lo que ambas llegan a la instancia decisiva con fuertes niveles de respaldo.

todavía presenta un escenario abierto. Mientras lidera una medición, Sol obtiene una ventaja considerable en otra, por lo que ambas llegan a la instancia decisiva con fuertes niveles de respaldo. Charlotte Caniggia completa el grupo de finalistas y también deberá esperar al voto definitivo del público para conocer su posición final en la competencia.

Gran Hermano 2026: quiénes son las tres finalistas tras la eliminación de Luana Fernández

Cuándo es la final de Gran Hermano 2026

En la recta final, Santiago del Moro tendrá un nuevo encuentro con las participantes. El conductor ingresará el domingo a la casa para compartir una cena con las tres finalistas y brindarles información del exterior, con el objetivo de comenzar a reducir progresivamente el aislamiento.

La edición también tiene un dato histórico: Marianela Mirra fue la última mujer en ganar Gran Hermano Argentina, al consagrarse en 2007. Antes, Viviana Colmenero había hecho historia como la primera mujer en obtener el título, durante la edición 2002/03.

Por ahora, las encuestas muestran una definición dividida. Yipio lidera el relevamiento de GH Encuestas con 55,7%, mientras que Sol Abraham encabeza la medición de Fefe Bongiorno con 61,3%. La respuesta definitiva sobre quién gana la final de Gran Hermano 2026 quedará en manos del voto del público.