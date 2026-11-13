Yayo Guridi y una noticia inesperada: "Que sea lo que Dios quiera"

Yayo Guridi volvió a ser protagonista este jueves en Es Mi Sueño, aunque esta vez por algo que nadie esperaba. El humorista subió al escenario con la intención de lucirse una vez más. Pero un imprevisto en plena interpretación cambió el rumbo de la noche y terminó dejando uno de los momentos más celebrados del programa.

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Un tropiezo en pleno escenario

El artista eligió “Para no olvidar”, el clásico de Los Rodríguez, y lo cantó a dúo con Sofía Arburua. Todo iba según lo previsto hasta que, en un tramo de la canción, se olvidó por completo de la letra y tuvo que improvisar sobre la marcha.

Yayo tuvo un insólito error en Es Mi Sueño.

Lejos de esconder el error, Yayo lo admitió apenas terminó la presentación. “Me trabuqué con la letra por hacerme el andaluz. Me salió el andaluz de adentro, el sevillano, y me olvidé la letra”, explicó con total sinceridad ante el jurado.

El jurado, en modo humor

Joaquín Levinton fue el primero en reaccionar y le encontró el lado positivo al traspié. “Ah, ¿querías hacerlo más sevillano? Sin embargo, tuviste tu personalidad”, le dijo el músico para quitarle dramatismo al momento.

Guido Kaczka tampoco dejó pasar la oportunidad y recordó cómo hizo el humorista para no frenar la canción. “Pero la seguiste, dijiste ahí algo como en otro idioma, ‘aflasfla’ o algo así”, bromeó el conductor. Fue entonces cuando Yayo contó cuál había sido su plan de emergencia: “La seguí y dije que sea lo que Dios quiera”.

Abel Pintos, al rescate

Con el estudio ya entre risas, Abel Pintos se sumó al juego y salió en defensa de su colega con una explicación tan inventada como ingeniosa. “‘Aflasfla’, de hecho, es una palabra de la zona del País Vasco. Como él anduvo mucho por ahí... Ayúdame, por favor, estoy tratando de acompañarte y no puedo”, lanzó el cantante.

Yayo no tardó en recoger el guante y redobló la apuesta. “Cuando tenemos tiempo libre con Abel nos ponemos a hablar en euskera”, remató, y provocó las carcajadas de todos en el estudio.

Así, lo que podría haber sido un mal trago terminó convertido en uno de los momentos más divertidos de la noche. Habrá que ver si en su próxima presentación el humorista se anima con otro clásico o si, por las dudas, lleva un machete con la letra… o un diccionario de euskera.