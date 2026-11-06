Yayo Guridi cumple 61 años: las "dos vidas" paralelas que dejó para dedicarse al humor

Yayo Guridi cumple 61 años, con una trayectoria que abarca la economía, el humor y la actuación.

Yayo Guridi cumple 61 años este viernes 6 de noviembre y su cumpleaños invita a repasar una historia que comenzó mucho antes de sus personajes en Videomatch y Sin codificar. Detrás del humorista que se ganó un lugar en la televisión argentina hay un licenciado en Economía que trabajó como asesor en el gobierno de Córdoba.

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Nacido en Villa María en 1965, José Carlos Guridi estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante un tiempo combinó su formación profesional con una actividad artística que, con los años, terminó ocupando el centro de su vida.

Yayo Guridi cumple 61 años, con una trayectoria que abarca la economía, el humor y la actuación.

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En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, en 2024, el actor habló de esas etapas como "dos vidas" paralelas. "Y en un momento hubo que cortar y dedicarse a full a la otra vida para ser profesionales", recordó.

De la economía a la televisión: la decisión de Yayo Guridi

Antes de consolidarse como humorista, Guridi trabajó como asesor en la Subsecretaría de Ingresos Públicos de Córdoba. Aunque después tomó otro camino, su interés por la economía no desapareció: en aquella charla contó que seguía leyendo e informándose sobre el tema.

Su llegada a Videomatch en la década de 1990 marcó un punto de inflexión. Allí desarrolló personajes y segmentos que lo acercaron al público de todo el país. Más tarde también integró Sin codificar, otro de los programas asociados a su trayectoria.

El paso a Buenos Aires, además, cumplió un deseo que tenía desde joven. "Yo decía que cuando fuera un poquito más grande quería tener la oportunidad de vivir en Buenos Aires", contó en la misma entrevista.

Yayo Guridi cumple 61 años, con una trayectoria que abarca la economía, el humor y la actuación.

El desafío actoral que lo encontró a los 60

Además de su recorrido en el humor, Yayo asumió nuevos desafíos como actor. En 2026 participó junto a Darío Barassi en la serie Gutiérrez is mai neim, una experiencia sobre la que habló con la revista Gente.

El artista reconoció que se preguntó si estaría a la altura de una producción de esa dimensión. "Era una propuesta bellísima y decidí encararla para ver qué pasaba", explicó.

A 61 años de su nacimiento, el cordobés reúne una trayectoria que pasó por la economía, la televisión y la actuación. Yayo también recordó con cariño a uno de sus personajes de Sin codificar: el Cantante Enmascarado, al que destacó por lo mucho que lo divirtió.

El Cantante Enmascarado, el personaje que Yayo recuerda con especial cariño

Entre los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, el Cantante Enmascarado ocupa un lugar especial para Yayo Guridi. El humorista lo destacó al recordar su paso por Sin codificar, donde combinó la música y la comedia en un segmento que quedó asociado al programa.

Una de las características de sus apariciones era la interpretación de canciones extranjeras con versiones humorísticas "traducidas al argentino". En 2019, por ejemplo, presentó su propia versión de "Moonlight Shadow" en Peligro: Sin codificar.

En una entrevista con la revista Gente, el actor confesó que no suele mirar sus trabajos y que, en ocasiones, las publicaciones en redes sociales le sirven para refrescar la memoria. Incluso reconoció que hay escenas que ya no recuerda haber grabado.

Yayo Guridi cumple 61 años, con una trayectoria que abarca la economía, el humor y la actuación.

"Si tuviera que destacar algo que me gustó y me divirtió mucho, sería el personaje del 'Cantante Enmascarado' que hacíamos en Sin Codificar", expresó.

Además, el cordobés valoró que el público siga compartiendo aquellos momentos. "Al final, lo gratificante es el agradecimiento de la gente; si comparten y recuerdan esos momentos es porque les dejamos una pequeña cuota de alegría en algún mal momento", reflexionó.