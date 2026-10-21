Yanina Latorre reveló la verdad tras la polémica de Maru Botana en MasterChef Celebrity: "Está..."

Yanina Latorre habló sin filtro sobre el testimonio de Maru Botana tras las críticas en las redes sociales sobre su participación como jurado en MasterChef Celebrity (Telefe).

La pastelera Maru Botana quedó en el centro de las críticas en las redes sociales tras su participación como jurado en MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de la polémica, la panelista Yanina Latorre reaccionó a una de las declaraciones de la cocinera y lanzó un comentario contundente sobre su actitud frente a las opiniones de los televidentes.

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La controversia comenzó cuando varios usuarios de las redes sociales señalaron que Maru Botana probaba muy poca comida durante las devoluciones a los participantes o que, en algunas ocasiones, simulaba comer los platos. Frente a las repercusiones, la cocinera rompió el silencio y aseguró que no le importa lo que opinen de ella. Además, explicó que no necesita comer grandes cantidades durante las evaluaciones ya que tiene experiencia en la cocina.

En ese contexto, luego de que se difundiera un video con las declaraciones de Botana, Latorre citó la publicación en X y cuestionó cómo la conductora se tomaba las críticas recibidas. Junto al fragmento, la panelista señaló: “Lo de los memes es mentira. Está amargadisima”.

Maru Botana y Yanina Latorre reavivaron su pelea en MasterChef Celebrity

La rivalidad entre Maru Botana y Yanina Latorre revivió en octubre de este año a raíz de los comentarios que la conductora hizo sobre la manera en que la pastelera prueba los platos de MasterChef Celebrity (Telefe). Durante una emisión de React MasterChef, Latorre cuestionó las diminutas porciones que degustaba Botana y comparó su forma de probar la comida con la de los otros integrantes del jurado.

Los comentarios reavivaron un enfrentamiento que, según relató la propia Latorre, comenzó cuando ambas estudiaban Ciencias Económicas y compartían un grupo de amigas. La periodista contó que la relación se quebró después de un encuentro en la casa de Botana, donde, según su versión, la pastelera hizo comentarios sobre su peso y sus hábitos alimentarios.