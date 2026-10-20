Maru Botana habló sobre las críticas por apenas probar los platos en MasterChef: "No necesito..."

MasterChef Celebrity comenzará este martes 20 de octubre con su cuarta semana de competición. 21 participantes quedan aún en camino, luego de las eliminaciones de "Pachu" Peña; Paula Trápani y Morena Beltrán, por lo que la competencia empieza a tomar cada vez más calor y la audiencia está cada vez más pegada a la televisión para apoyar a sus favoritos.

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En ese sentido, si hay algo que muchos comenzaron a hacer notar en redes sociales fue una particularidad de Maru Botana, quien reemplaza a Donato De Santis en esta edición como jurado: al momento de probar los platillos, se puede observar como no hinca un bocado muy sustancioso e incluso en repetidas oportunidades lo que se lleva a la boca es una porción diminuta.

Maru Botana, jurado de MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Maru Botana sobre las críticas recibidas?

En diálogo con un movilero de SQP, la cocinera habló sobre los comentarios recibidos, aunque les restó importancia y alegó no percibirlos. "No miro nada. Estoy muy ocupada como Masterchef y todas mis ocupaciones, así que no miro nada", aseveró. "Pero me imagino que lo viste o alguien te habrá comentado, ¿no?", insistió el periodista. "No, no vi nada", reiteró entonces la blonda.

"Justamente ayer se se viralizó uno, que era como que probabas la hamburguesita pero no la comías", le señaló el trabajador de prensa. "Yo como muy poquito, como un pajarito", le explicó su interlocutora. "¿Te molesta esto de que se opine de que quizás sos la del jurado que no come tanto como el resto?", la interpeló entonces. Su contestación fue implacable: "No necesito comer tanto, yo hace hace 30 años que cocino. Sé cuando las cosas están ricas, bien o mal".

Tras profundizar en lo que representa para ella esta oportunidad de ser jurado y sus impresiones de la edición "Junior", para terminar con el móvil se le volvió a consultar si efectivamente no vio ningún meme contra ella. "Tengo siete hijos, programas, ocho locales", cerró Maru Botana.