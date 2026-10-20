MasterChef Celebrity 2026: quién fue el tercer eliminado del certamen

MasterChef Celebrity Argentina 2026 conoció este lunes 19 de octubre a su tercer eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los 11 participantes que estuvieron en la cuerda floja. Diez de ellos siguieron en carrera, mientras que el peor se despidió de manera más que temprana del reality.

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¿Quiénes compitieron con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Sebastián Presta, Campi, Julieta Nair Calvo, Edith Hermida, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Nazareno Casero, Mike Amigorena, Morena Beltrán y la China Ansa. Grego Rosello originalmente se había salvado, pero en la gala de beneficios fue el peor y terminó compitiendo en esta jornada. Por el contrario, Marta Fort vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato en la noche de última chance le esquivo la de eliminación.

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Además de la mencionada Marta Fort, también están a salvo la Hernán Coronel, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Luck Ra, Elizabeth Vernaci, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Rocío Robles y Pablo Migliore, quienes ya tienen un lugar en la cuarta semana de competición.

¿Qué pasó este domingo en MasterChef Celebrity?

Los once competidores de la velada tuvieron que afrontar un desafío que, si bien podía parecer fácil, tenía más de una dificultad. A su llegada a las estaciones tuvieron frente a ellos grandes cajas negras que tenían debajo mondongo, el reconocido corte de carne que frecuentemente se emplea para hacer guiso. Si bien esa preparación estaba entre las opciones, el jurado advirtió que al ser la variante más fácil iba a ser juzgada con mayor severidad, razón por la cual animaron a los participantes a hacer otro tipo de preparaciones, como milanesa; pastel de papa o empanadas de mondongo.

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Los últimos dos en pasar al frente fueron Julieta Nair Calvo y Morena Beltrán, siendo los peores platos de la velada. Sin embargo, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidió que el peor de todo fue la periodista, quien no pudo contentar a la triada con su platillo y el mismo terminó por signar su suerte, fuera del certamen.

De este modo, se convirtió en la tercera eliminada, sumándose a una lista que de momento comparte con "Pachu" Peña y Paula Trápani, quienes se despidieron el domingo 4 y 11 de octubre respectivamente.