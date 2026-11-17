Yanina Latorre habló sin filtros sobre la salida de Nancy Pazos de LAM tras las duras criticas de la periodista contra el ciclo de América.

Tras las fuertes declaraciones de Nancy Pazos sobre sus excompañeros de LAM (América TV), Yanina Latorre salió al cruce y lanzó duras acusaciones contra la periodista. Desde su programa, cuestionó sus dichos y reveló detalles de las internas que habrían marcado su paso por el ciclo.

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Todo comenzó cuando Nancy Pazos, durante su participación en La Mañana con Moria, recordó su experiencia en el programa de Georgina Barbarossa y aseguró que recibía un salario más alto por tener que compartir el rol con Mariana Brey. Además, aprovechó la entrevista para criticar a quienes habían sido sus compañeros en el ciclo de América TV.

A raíz de estas declaraciones, Yanina cuestionó la mirada de la periodista y decidió compartir con los oyentes algunos detalles de esa etapa: “Por suerte blanqueó que la echaron de Telefe, porque al principio decía que no, que no quería volver, que no renovó”.

El fuerte descargo de Yanina Latorre contra Nancy Pazos

Luego, se refirió puntualmente a la supuesta diferencia salarial que Nancy habría recibido por trabajar junto a Mariana Brey: “Que le pagaron más por Mariana Brey, no. A lo sumo ella pidió ir un día menos, porque ella los viernes no iba nunca, pero no es que le pagaron más”.

En ese sentido, la conductora también cuestionó la manera en la que Pazos se refería a sus colegas: “Tiene como una necesidad imperiosa de ningunear a la compañera y de sobresalir. ¿Por qué cuando Rial le hace una nota a Cristina es nota y cuando Mariana Brey le hace una nota a Milei no es nota?”.

Finalmente, Yanina volvió a apuntar contra su excompañera y dio su versión sobre los motivos de su salida de LAM: “Siempre está como denostando al compañero, como que ella está a otro nivel. Lo que pasa es que ella se cree que es un ser de luz y es distinta. Cuando viene a hablar de LAM, primero dice que pasó situaciones espantosas. Yo quiero que sepan, y esto es real, que yo estaba ahí, la echaron por infumable”.